Die Wiener Kreativagentur richtet sich mit einem bunten Sujet gegen intolerante Querdenker und wirbt für mehr Akzeptanz in den Straßen Wiens

Wien – Nachdem bei einer Corona-Demonstration am 5. September öffentlich eine Regenbogen-Flagge zerrissen wurde, näht Heimat Wien die Flagge symbolisch wieder zusammen. Gemeinsam mit Illustratorin Julia Presslauer ist dabei ein neues Sujet entstanden. Eine Multichannel Online-Kampagne, Printanzeigen und OoH-Werbemittel in ganz Wien sollen deutlich machen: In unserer Heimat werden keine Flaggen zerrissen.

Foto: heimat

Unter dem Hashtag #meineheimat möchte Heimat Wien CEO Markus Wieser die Deutungshoheit über den polarisierenden Heimat-Begriff zurückgewinnen: "Wer reaktionär ist, muss mit unseren Reaktionen klarkommen. Wer querdenkt, dem sagen wir geradeaus die Meinung. Und wer heute beim Thema Akzeptanz noch immer ein Brett vor dem Kopf hat, dem kleben wir gerne einen Denkzettel darauf." Unterstützt wird die Kampagne von der Gewista und der Havas Media. (red, 1.10.2020)