Zumindest konsequent ziehen sich schlechte Wasserwelten durch die Spielgeschichte.

Der Wassertempel aus "Zelda: Ocarina of Time" sorgt bei Gamern bis heute für Albträume – das Absenken und Steigenlassen des Wasserspiegels und das immerfort notwendige An- und Ausziehen der Eisenstiefel macht das Wasserlevel zu einer anstrengenden Angelegenheit. Eine nicht ganz einfach zu durchschauende Dungeon-Struktur trägt dazu bei, dass der Wassertempel als eines der furchtbarsten Wasserlevel der Gaminggeschichte gilt. Was dabei übersehen wurde: Nintendo hat in der Fortsetzung "Majora's Mask" in Sachen Komplexität und Schwierigkeit mit dem Schädelbucht-Tempel noch eins draufgesetzt.

Seerosen lenken und ja nicht absaufen!

"Zelda" ist quasi die Speerspitze der schlechten Wasserwelten und ein Grund, warum Wasserlevel so verschrien sind. Aber schon bei "Super Mario" waren diese nie die beliebtesten. Das zeigt sich wieder in der Spielesammlung "Super Mario 3D All-Stars", wo man in die vielen Wasserwelten von "Super Mario Sunshine" abtauchen muss. Das Spiel ist ein einziges Wassergame an sich, ist es doch die Hauptaufgabe, eine tropische Insel per Wasserdüse zu reinigen. Warten Hafen, Bucht oder Strand noch mit Wasserlevels auf sich, die unter die Kategorie "geht so" fallen, gibt es im Spiel Welten, in denen man Stunden und jede Menge Nerven investieren muss, um diese zu bewältigen. Ganz besonders schlimm finden Reddit-User jene Wasserwelt, in der man sich auf einem Seerosenblatt stehend einen Fluss aus giftigem Wasser hinab bis zum Ende manövrieren muss. Blöd nur, dass das Blatt mit der Zeit absinkt, das Wasser bei Berührung tödlich ist und die Steuerung gegen den Spieler arbeitet.

Eine andere Wasserwelt aus der aquatischen Hölle kommt im NES-Game "Teenage Mutant Ninja Turtles" vor. Darin muss man die Protagonisten durch ein Unterwasserlevel manövrieren und unter Zeitdruck mehrere Bomben entschärfen. Absurderweise sind die Schildkröten schlechte Schwimmer, Stromfallen und giftige Wasserpflanzen saugen einem zusätzlich Energie ab, während man versucht, einen Weg durch das unüberschaubare Labyrinth zu finden.

