Das Webportal pistenhotels.info zeichnete die 50 beliebtesten Hotels in Europa aus, die sich direkt an einer Skipiste befinden. Zwei Salzburger Unterkünfte führen das Ranking an

Nur ein Schwung, und schon ist man direkt auf der Skipiste: In mehr als 800 Hotels im Alpenraum ist das möglich. Die besten 50 Hotels in Österreich, Italien und der Schweiz wurden erstmals von einem einschlägigen Webportal ausgezeichnet. Angeführt wird das Ranking von zwei Salzburger Hotels in Obertauern.

Testungen und gelockerte Stornobedingungen

Der Gewinner ist das im Jahr 1955 gegründete Hotel & Zirben-Spa Enzian. Platz zwei geht an das Hotel Schneider. Ausschlaggebend für das Ranking waren neben der perfekten Lage an einer Skipiste vor allem Ausstattungsmerkmale wie Trockenraum, Skiraum und zusätzliche Dienstleistungen wie Skiservice, Skiverleih und das Angebot an Skikursen, heißt es vonseiten des Portals pistenhotels.info. Neben eigenen Gästemeinungen analysierte das Redaktionsteam auch die Gästebewertungen auf drei großen Bewertungsportalen. Corona-bedingt wurde für den Award 2020 auf eine Bewertung der Après-Ski-Möglichkeiten verzichtet.

Platz eins geht an das Hotel & Zirben-Spa Enzian in Obertauern. Foto: Hotel Enzian & Zirbenspa

Sehr wohl wurden aber in diesem Zusammenhang die Vorkehrungen abgefragt: Aktuell plant beinahe jeder zweite Hotelier die regelmäßige Testung seiner Mitarbeiter auf das Coronavirus. Zudem bieten viele Hotels in dieser Wintersaison gelockerte Stornobedingungen an, um den geplanten Winterurlaub auch kurzfristig absagen zu können. (red, 1.10.2020)

Die Top Ten der Pistenhotels.info-Awards 2020 im Überblick: