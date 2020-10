Trauen wir Gesichtserkennung mehr zu, als sie derzeit kann? Foto: APA/AFP/DAVID MCNEW

Im Handy, bei Passkontrollen am Flughafen und zunehmend auch im öffentlichen Raum: Biometrische Systeme sind überall. Vor allem die Gesichtserkennung wird immer besser. Auch die österreichische Polizei will bei der Überwachung künftig stärker auf diese Technologie setzen. In China bezahlt man im Supermarkt teilweise schon mit einem Lächeln in die Kamera. Aber wie sicher und genau sind solche Systeme? Wie könnten sie missbraucht werden? Und was kommt da noch auf uns zu? Florian Kirchbuchner ist Biometrie-Experte am Fraunhofer-Institut für Grafische Datenverarbeitung.

Im Podcast erklärt er, wie die Gesichtserkennungstechnologie funktioniert und was der aktuelle Stand der Forschung ist. Ein Mund-Nasen-Schutz kann Kameras zwar verwirren, gegen Fortschritte in der Sprach-, Handschrift- und Venenmustererkennung hilft er hingegen wenig. Kirchbuchner wagt außerdem einen Blick in das biometrische Leben von morgen, in dem wir komplett ohne Ausweise, Passwörter und Schlüssel auskommen könnten. (Philip Pramer, 2.10.2020)