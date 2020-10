Gedruckt wird der "Playboy" seit Anfang 2020 nicht mehr. Foto: APA/AFP/MANDEL NGAN

New York – Das Magazin "Playboy" kehrt Anfang 2021 nach neun Jahren durch die Hintertür zurück an die Börse. Playboy Enterprises wird dazu auf die Firma Mountain Crest verschmolzen, eine leere, an der Technologiebörse Nasdaq gelistete Unternehmenshülle (SPAC), mit der Investoren auf Firmenjagd gehen. Playboy wird dabei mit 381 Mio. Dollar (325,42 Mio. Euro) bewertet, wie die beteiligten Unternehmen mitteilten.

Der vor drei Jahren verstorbene Firmengründer Hugh Hefner und der Finanzinvestor Rizvi Traverse hatte den "Playboy" 2009 für 207 Mio. Dollar von der Börse genommen. Gedruckt wird das 1953 gegründete Magazin seit Anfang des Jahres nicht mehr. (APA, 1.10.2020)