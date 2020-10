Katharina Witt während des Trainings in der Genfer Eislaufhalle zu Beginn der Weltmeisterschaftswoche im März 1986. Die Stasi hörte mit: 21.05 Uhr, Arte.

Foto: Arte

18.30 MAGAZIN

Konkret In der Reihe 4 Wände – 4 Hände geht es heute um Wohnen auf kleinem Raum: Ein jung verheiratetes Paar will auf bescheidenen 17 Quadratmetern wohnen. Ihr "Tiny House" errichten sie überwiegend mit Eigenleistung. Es gelingt. Bis 18.51, ORF 2

19.20 MAGAZIN

Kulturzeit extra: Stehen wir vor einer Zeitenwende? Das beste Kulturmagazin im deutschsprachigen Fernsehen feiert sein 25-Jahr-Jubiläum und fragt, wie die Corona-Pandemie die Welt verändert hat. Bis 20.00, 3sat

20.15 WIEN-WAHL

TV-Duelle Sechs Parteien, 15 Duelle, moderiert von ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und ORF-Wien-Chefredakteur Paul Tesarek, analysiert von Peter Filzmaier. Im Finale der Konfrontationen, treten folgende Parteien gegeneinander an: FPÖ gegen Team HC Strache, SPÖ gegen Neos und Grüne gegen ÖVP. Bis 21.55, ORF3

21.05 DOKUMENTATION

Katarina Witt – Weltstar aus der DDR

Die zweifache Olympiasiegerin Katarina Witt ist die erfolgreichste Sportlerin in der Geschichte des Eiskunstlaufs. Der Film von Jobst Knigge zeigt den Weg der Eiskunstlauflegende aus Sachsen bis nach Hollywood. Die Privilegien hatten einen Preis: Katarina Witt wurde systematisch von der Stasi überwacht. Für die TV-Dokumentation öffnet sie erstmals nach Jahrzehnten ihre Stasi-Akten. Bis 22.00, Arte

22.00 POPGESCHICHTE

Depeche Mode in der DDR Am 7. März 1988 trat Depeche Mode zum ersten und letzten Mal in der DDR auf. Die Begeisterung für die Band ist im Arbeiter- und Bauernstaat einzigartig. Die Dokumentation geht auf Spurensuche: Wie es zu dieser Faszination kam und welche Parallelen es zwischen den Musikern aus dem englischen Basildon und der sozialistischen Jugend gab.Um 22.55 folgt eine Dokumentation über Lugau City Lights – wie das Dorf Popgeschichte schrieb. Bis 22.55, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die irre Welt der Diktatoren Abgesehen von dem irre dummen Titel wird hier veranschaulicht, wie nahe Josef Stalin, Idi Amin und Muammar Gaddafi Macht und Wahnsinn waren. Paranoia, Gier und Rachsucht bestimmen am Höhepunkt ihrer Herrschaft die Politik dieser drei Männer – ein Umstand, der Millionen Unschuldiger das Leben kostete. Ein Film von Hendrick Dussolier. Bis 0.05, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Aspekte on tour Wenige Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl geht das Kulturmagazin der Frage nach, ob USA und Deutschland noch Freunde sind. Der angekündigte Truppenabzug der Amerikaner hat für Wirbel gesorgt. Bis 23.45, ZDF

0.00 SCHWERPUNKT

30 Jahre Deutsche Einheit Das ZDF widmet die Nacht der jüngeren Geschichte mit Dokumentationen über das Ende der DDR. Bis 5.15, ZDF