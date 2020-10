In dieser Galerie: 2 Bilder Hermann Maier und Toni Innauer sind unterwegs im Bregenzerwald. Foto: ORF/Dietmar Mathis Maria Hofstätter in "niversum History: Die Salz-Saga – Hallstatt und das weiße Gold". Foto: ORF/Regine Schöttl

Wien – Mit der "Universum"-Reihe entführt der ORF in der bevorstehenden kalten Jahreszeit mit eigenen und Ko-Produktionen in die Wärme und nach Österreich. Das Spektrum reicht von Portugal über das südliche Afrika und dem Rio Grande bis zum Bregenzerwald. "Universum History" bietet in dieser Zeit u.a. Rückblicke in das Leben der prähistorischen Menschen in Hallstatt, in die Geschichte der Sudetendeutschen sowie in jene der Wikinger, gab der ORF am Donnerstag bekannt.

Portugal, Wüstenlöwen, Leoparden, Hermann Maier

Bereits am 6. Oktober geht es nach "Portugal – Wildnis zwischen Land und Ozean". Die für ihren "Universum"-Zweiteiler "Die Wüstenlöwen der Namib" preisgekrönten südafrikanischen Naturfilmer Will und Lianne Steenkamp widmen sich am 13. Oktober "Olimba – Königin der Leoparden". Zum siebenten Mal führt Hermann Maier durch ein österreichisches Naturparadies: am 27. Oktober geht es in den "Bregenzerwald". Schließlich steht am 3. Oktober der Big-Band-Nationalpark an der vom Rio Grande gebildeten Grenze zwischen den USA und Mexiko im Mittelpunkt. Die "Universum"-Reihe ist jeweils am Dienstag um 20.15 in ORF2 zu sehen.

"Universum History" über Hallstatt, Sudetendeusche, Wikinger

Zu den herbstlichen Highlights von "Universum History" zählt die auf aktuellen Forschungsergebnissen basierende Doku "Hallstatt und das weiße Gold – Die Salz-Saga" am 27. Oktober (21.05 Uhr), in der die prähistorischen Menschen in Hallstatt wiederauferstehen, u. a. mit Maria Hofstätter als Salzfürstin.

Um eine gemeinsame Aufarbeitung der Geschichte von Tschechen und Sudetendeutschen bemüht sich die Dokumentation "Vertreibung – Odsun: Die Geschichte der Sudetendeutschen" am 20. November (22.35 Uhr). Die fast 300-jährige Geschichte der Wikinger und ihrer Sklaven erzählt der Film "In den Fängen der Wikinger" (22. Dezember, 21.05 Uhr). (APA, 1.10.2020)