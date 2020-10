Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Foto: EPA/FRANCISCO SECO / POOL

Stepanakert/Eriwan/Baku – Frankreich will die beiden in der kaukasischen Konfliktregion Berg-Karabach verletzten französischen Journalisten mit einem Flugzeug nach Hause holen. Eine Maschine mit medizinischer Ausstattung stehe zum Start bereit, sagte Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag in Brüssel vor Beginn des EU-Gipfels. Macron bestätigte, dass die Journalisten zur Redaktion der Tageszeitung "Le Monde" gehören.

Armenien hatte zuvor mitgeteilt, dass in der Stadt Martuni zwei Journalisten von "Le Monde" durch Schüsse verletzt worden seien. Der seit Jahrzehnten dauernde Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien war am Sonntag wieder aufgeflammt. Berg-Karabach wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan. (APA, 1.10.2020)