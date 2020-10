Bevor Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) vor zweieinhalb Jahren Wiener Kulturstadträtin wurde, hatte sie elf Jahre lang das Festival Steirischer Herbst geleitet. Erfahrungen in der Politik hatte die Quereinsteigerin ohne Parteibuch nicht. Dementsprechend unkonventionell bewegt sie sich in der Wiener SPÖ. Ein Gespräch mit Kultur-Ressortleiter Stephan Hilpold im Vorfeld der Wiener Gemeinderatswahlen am nächsten Wochenende. (red, 1.10.2020)