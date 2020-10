Der Surface Laptop Go in verschiedenen Farbvarianten. Foto: Microsoft

Die Hardwaresaison ist in vollem Gange. Einen Tag nach Google hat nun auch Microsoft neue Geräte vorgestellt, allerdings in einem etwas bescheideneren Umfang. Für zwei neue Laptops will man dabei die Konsumenten begeistern.

Chromebook-Alternative

Der erste davon heißt Surface Laptop Go und hat eine recht offensichtliche Ausrichtung. Mit einem Preis ab 629 Euro ist er als Chromebook-Konkurrenz ausgelegt. Damit will Microsoft also neuen Fuß im von Chromebooks dominierten US-Bildungsmarkt fassen, zudem erfreuen sich Geräte mit Google Chrome OS aber auch bei Firmen aufgrund ihres minimalen Wartungaufwands wachsender Beliebtheit – und da will Microsoft natürlich dagegenhalten.

In Spezifikationen liest sich das dann so: Der Surface Laptop Go bietet einen 12,4-Zoll Bildschirm mit einer Auflösung von 1.536 x 1.024 Pixel. Es ist aber nicht nur sehr kompakt, mit rund 1,1kg fällt es auch recht leicht aus. Trotzdem verspricht Microsoft eine Tastatur in voller Größe sowie ein großes Trackpad.

Innereien

Im Vergleich zum noch günstigeren Surface Go weist der Laptop einen stärkeren Prozessor auf, nämlich einen Intel Core i5 (1035G1) der 10. Core Generation. Dieser soll nicht nur eine bessere Leistung liefern, das Gerät soll nun auch bis zu 15 Stunden lang mit einer Ladung durchhalten. Das RAM fällt mit 4 GB in der Grundausführung eher bescheiden aus, dazu gibt es dann 64 GB eMMC-Speicher.

Microsoft Surface

Zur Verbindung nach außen gibt es jeweils einen USB-A und einen USB-C-Anschluss, die Webcam liefert 720p. Einen Fingerprint-Reader gibt es auch, allerdings nur in den etwas teureren Ausführung und nicht im Basismodell, die dafür dann auch mehr RAM (8GB) sowie lokalen Speicherplatz (128/256 GB M2.SSD) bieten. Der Verkauf in Europa soll Mitte November starten.

Update

Parallel dazu wird auch das Surface Pro X aktualisiert: Das bedeutet vor allem, dass ein flotterer SQ2-Prozessor integriert wurde. Wer diesen nicht kennt: Es handelt sich um eine für Microsoft angepasste Variante des Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G – allerdings ohne 5G-Support. Das Display bleibt gleich, es ist also 13 Zoll groß bei einer Auflösung von 2.880 x 1.920 Pixel. Zudem gibt es bis zu 16 GB RAM und 512 GB Storage. Wirklich neu ist dafür die Farbausführung in Platin.

Das neue Surface Pro X. Foto: Microsoft

Das neue Surface Pro X kann zu einem Preis von ab 1.699 Euro vorbestellt werden. Die Lieferung soll dann Ende Oktober erfolgen. (red, 1.10.2020)