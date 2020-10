Salzburg trifft in Gruppe A der Königsklasse auf Titelverteidiger Bayern München, Atletico Madrid und Lok Moskau

Der Pott, den alle wollen. Foto: REUTERS / Gaillard

Genf – Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg bekommt es bei der zweiten Teilnahme in der Champions League mit Titelverteidiger Bayern München, dem spanischen Vertreter Atletico Madrid und Lok Moskau zu tun. Das hat die am Donnerstagabend in Genf vorgenommene Auslosung ergeben.

Die Gruppenphase der Königsklasse startet am 20. und 21. Oktober. Die Salzburger wurden aus Topf drei gezogen.

Schon in der Vorsaison war Salzburg bei seiner Königsklassen-Premiere gegen den Titelverteidiger, zum damaligen Zeitpunkt Liverpool, gelost worden. (APA, red, 1.10.2020)

Spieltermine: 20./21. Oktober, 27./28. Oktober, 3./4. November, 24./25. November, 1./2. Dezember, 8./9. Dezember

Achtelfinale: 16./17. und 23./24. Februar bzw. 9./10. und 16./17. März

Viertelfinale: 6./7. April bzw. 13./14. April

Semifinale: 27./28. April bzw. 4./5. Mai

Finale am 29. Mai im Olympiastadion Istanbul

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Bayern München

Atletico Madrid

Red Bull Salzburg

Lok Moskau



Gruppe B:

Real Madrid

Schachtar Donezk

Inter Mailand

Borussia Mönchengladbach



Gruppe C:

FC Porto

Manchester City

Olympiakos Piräus

Olympique Marseille



Gruppe D:

Liverpool

Ajax Amsterdam

Atalanta Bergamo

FC Midtjylland



Gruppe E:

FC Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Stade Rennes



Gruppe F:

Zenit St. Petersburg

Borussia Dortmund

Lazio Rom

Club Brügge



Gruppe G:

Juventus Turin

FC Barcelona

Dynamo Kiew

Ferencvaros Budapest



Gruppe H:

Paris Saint-Germain

Manchester United

RB Leipzig

Istanbul Basaksehir