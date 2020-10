Winner. Foto: AFP/RIOPA

Der FC Barcelona hat in seinem zweiten Saisonspiel in der spanischen Fußball-Meisterschaft den zweiten Sieg geholt. Nach dem Heim-4:0 zum Auftakt gegen Villarreal setzte sich der Vizemeister am Donnerstag auswärts gegen Celta Vigo mit 3:0 durch. Der 17-jährige Ansu Fati brachte die Gäste in der elften Minute in Führung. Trotz Gelb-Rot für Clement Lenglet (42.) fixierte Barca dank eines Eigentores von Lucas Olaza (51.) und eines Treffers von Sergi Roberto (93.) den Erfolg. (APA, 2.10.2020)