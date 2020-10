Donald und Melania Trump befinden sich in Quarantäne. Foto: AP/Julio Cortez

Washington – US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben sich einem Coronatest unterzogen, nachdem eine enge Beraterin positiv auf das Virus getestet wurde. Trump bestätigte am Donnerstagabend (Ortszeit) im Interview mit Fox News, dass sich Hope Hicks angesteckt habe. Er erwarte, sein Ergebnis später am Abend (Ortszeit) oder Freitag früh zu bekommen. "In der Zwischenzeit werden wir unseren Quarantäne-Prozess beginnen", schrieb Trump nach dem Interview auf Twitter.

Im Umfeld von Trump hat es schon früher Corona-Infektionen gegeben. Hicks ist allerdings die dem Präsidenten am nächsten stehende Person, von der bekannt ist, dass sie sich infiziert hat. Hicks war nach übereinstimmenden Medienberichten am Dienstag mit Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One zur TV-Debatte nach Cleveland gereist, bei der Trump auf seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden getroffen war. Am Mittwoch reiste sie mit zu einem Wahlkampfauftritt nach Minnesota.

Trump: Womöglich bei Militär oder Polizei angesteckt

Trump suggerierte, dass sich Hicks bei Angehörigen des Militärs oder Polizeibeamten angesteckt haben könnte. "Sie kommen zu dir und sie wollen dich umarmen und sie wollen dich küssen, weil wir wirklich gute Arbeit für sie geleistet haben, man kommt sich nahe und Dinge passieren", sagte er. "Ich war überrascht, das mit Hope zu hören, aber sie ist eine sehr herzliche Person ihnen gegenüber und sie weiß, dass es ein Risiko gibt, aber sie ist jung." Man könne nicht einfach sagen: "Bleib weg, bleib weg", sagte Trump.

Auf Fotos von Mittwoch war Hicks auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews außerhalb des Präsidenten-Helikopters Marine One in unmittelbarer Nähe von Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner zu sehen. Beide trugen keinen Mund-Nase-Schutz. Medienberichten zufolge sei es ihr in Minnesota nicht gut gegangen und sie sei noch während des Rückflugs in der Air Force One unter Quarantäne gestellt worden.

Bidens bei Polls und Wettanbietern vorne

Zwei britische Wettanbieter sehen gestiegene Chancen Joe Bidens auf einen Wahlsieg bei der Präsidentschaftswahl im November nach dem ersten TV-Duell gegen Präsident Donald Trump. Bei Smarkets liegt der Kandidat der Demokraten mit 63 Prozent nun acht Prozentpunkte vor dem Wert, den er vor der völlig entgleisten Debatte hatte. Trump stagniert hingegen bei 43 Prozent. Beim Wettanbieter Betfair stiegen Bidens Quoten von 56 auf 60 Prozent, während Trump nun bei 40 statt zuvor 43 Prozent liegt.

Eine aktuelle Reuters/Ipsos-Umfrage sieht 50 Prozent der Wähler hinter Biden, während demnach 41 Prozent Trump ihre Stimme geben wollen. Die restlichen neun Prozent sind noch unentschlossen oder wollen ihre Stimme einem anderen Kandidaten geben.

Joe Biden liegen in Umfragen und bei Wettanbietern vorne. Foto: AFP/Schmidt

Trump spricht sich gegen "alle" Rechtsextremisten aus

Trump hat sich unterdessen angesichts zunehmenden Drucks nach dem TV-Duell nun doch noch gegen rechtsextreme Gruppierungen ausgesprochen. "Ich habe es viele Male gesagt und lassen Sie mich es noch einmal klarstellen: Ich verurteile den KKK (Ku-Klux-Klan), ich verurteile alle White Supremacists", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Sender Fox News.

Der englischen Begriff "White Supremacy" beschreibt die Ideologie der Vorherrschaft von Weißen. Journalisten konnten Trump in den vergangenen Tagen nicht dazu bringen, diese Bewegungen in einem kompletten, eindeutigen Satz zu verurteilen, in dem er sie auch explizit als solche bezeichnet. Trump beklagte am Donnerstag, er könne es Hundert Mal sagen und es wäre für die Medien immer noch nicht genug.

Angesprochen auf die rechte Gruppe "Proud Boys" sagte Trump in der ersten TV-Debatte mit Biden, sie sollten sich zurückhalten und bereithalten ("stand back and stand by"). Was er mit "bereithalten" meinte, blieb unaufgeklärt. Am Mittwoch behauptete Trump dann, gar nicht zu wissen, wer die Proud Boys seien. Am Donnerstag sagte er nun: "Ich verurteile die Proud Boys. Ich weiß nicht viel über die Proud Boys, fast nichts, aber ich verurteile das."

Peinliches TV-Duell

Die beiden Kandidaten waren einander bei ihrem ersten Zusammentreffen in Cleveland am Dientagabend immer wieder ins Wort gefallen. Trump hieß Biden einen Sozialisten und stellte seine Intelligenz in Abrede, Biden wiederum beschimpfte den Amtsinhaber als Rassisten, Lügner und den schlechtesten Präsidenten aller Zeiten. Beide sahen sich nach dem Duell als Sieger der Veranstaltung.

Amtsinhaber Donald Trump sieht die Chancen auf eine Wiederwahl intakt. Foto: AFP/Ngan

Wegen des beschämenden Duells werden nun Pläne gewälzt, die Regeln für die geplanten weiteren Aufeinandertreffen der Kandidaten zu adaptieren. Dies will Trump jedoch nicht akzeptieren: "Warum sollte ich der Debatten-Kommission erlauben, die Regeln für die zweite und dritte Debatte zu ändern, wenn ich die erste so leicht gewonnen habe?", schrieb er auf seinem Twitter-Account. Die Kommission, die die Präsidentschaftsduelle organisiert, kündigte zuvor an, die Regeln verschärfen zu wollen und Instrumentarien einzuführen, "um die Ordnung aufrecht zu erhalten". Dies muss jedoch mit den Teams der Kandidaen abgestimmt werden.

Die zweite Runde zwischen Trump und Biden ist für 15. Oktober geplant, die dritte soll eine Woche später am 22. Oktober folgen. Am 7. Oktober treten die Vize-Kandidaten Mike Pence und Kamala Harris gegeneinander an.

Flüchtlingsobergrenze gesenkt

Die US-Regierung hat die Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen gesenkt. Im Haushaltsjahr 2021, das von Oktober 2020 bis September 2021 läuft, sollen 15.000 Flüchtlinge über ein spezielles Aufnahmeprogramm in die USA kommen dürfen. zuletzt lag die Zahl bei 18.000. Unter Trumps Vorgänger Barack Obama durften noch mehr als 100.000 Personen ins Land kommen. Biden hat angekündigt, als Präsient die Obergrenze auf 125.000 zu erhöhen. Unterdessen drangen rund 2.000 Migranten aus Honduras auf dem Weg Richtung USA in Guatemala ein. Die Behörden sind besorgt, dass die unkontrollierte Migration die Verbreitung des Corona-Virus beschleunigen kann. (Michael Vosatka, APA, 2.10.2020)