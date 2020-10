Die SPÖ will in einer Anfrage an Gesundheitsminister Anschober unter anderem wissen, warum die Impfung nicht für alle Österreicher gratis ist

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will nach Wiener Vorbild eine Gratis-Grippeimpfung für ganz Österreich. Foto: APA

Wien – SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert eine generelle Gratis-Impfung gegen Influenza für alle Österreicher. "Die Stadt Wien hat ihre Hausaufgaben gemacht und geht den richtigen Weg mit der kostenlosen Grippeimpfung für alle", betonte sie in einer Stellungnahme. Zudem werde die SPÖ am Freitag eine parlamentarische Anfrage an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) einbringen, um Fragen zum Beschaffungsvorgang des Grippeimpfstoffes zu klären.

"Während wir noch keinen Impfstoff gegen Corona haben, können wir uns alle gegen Grippe impfen lassen. Die Grippeimpfung ist das Beste, um eine gefährliche Überlastung der Spitäler und damit eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden", erläuterte Rendi-Wagner. "Jeder, der sich und seine Kinder impfen lassen will, soll die Möglichkeit dazu haben", forderte die ehemalige Gesundheitsministerin. Hier dürfe es keine finanziellen Hürden geben.

Vor dem Hintergrund von Berichten aus Apotheken, wonach es große Nachfrage nach dem Influenza-Impfstoff und bereits lange Wartelisten gibt, hielt die SPÖ-Klubobfrau fest: "In Zeiten einer Jahrhundertpandemie darf der Gesundheitsminister die Versorgung mit Influenza-Impfstoff nicht dem Privatmarkt überlassen. Das Gesundheitsministerium ist in der Pflicht und muss für genug Grippeimpfstoff in ganz Österreich sorgen."

Parlamentarische Anfrage

Die SPÖ will nun in der parlamentarischen Anfrage von Anschober unter anderem wissen, warum die Grippeimpfung nicht für alle Österreicher kostenfrei ist und ob eine Gratis-Impfung für Risikogruppen oder Beschäftigte in Gesundheitsberufen angedacht ist. Weiters wird der Minister gefragt, wann mit der Verteilung der Impfdosen an die Apotheken begonnen wird und nach welchem Schlüssel die Dosen an die Bundesländer verteilt werden.

Die Durchimpfungsrate gegen Influenza lag in Österreich in den vergangenen Jahren unter zehn Prozent. Für die Grippesaison 2020/21 sind bisher österreichweit mehr als 1,2 Millionen Impfdosen bestellt worden, in der vergangenen Saison waren es knapp 800.000 Dosen gewesen. Die Influenza-Impfung wurde vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie heuer erstmals in das kostenfreie Kinder-Impfprogramm aufgenommen. Die Stadt Wien gibt den Grippe-Impfstoff allerdings an Einwohner alle Altersgruppen gratis ab. (APA, 2.10.2020)