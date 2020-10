Diese Gadse hatte eine harte Woche. Foto: gettyimages/istockphoto/vvvita

Die Woche begann für den einen oder anderen stilecht mit ein bisschen Menschenhass:

Auch die Homeoffice-Situation bereitete manchen gewisse Herausforderungen:





Zahlreiche Partys wurden bei den rund 700 Kontrollen im Gastgewerbe in den vergangenen Tagen aufgelöst, so der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl am Dienstag. Wie diese Kontrollen ausgesehen haben könnten, darüber fantasierte dieser User:





Schwer haben es neben Gastronomen zurzeit unter anderem auch Einbrecher:

Die Neuigkeiten der Woche verfolgten zahlreiche STANDARD-User aus der Quarantäne.

Derweil herrscht an Österreichs Schulen im Umgang mit Corona Chaos und Verwirrung. Im STANDARD-Forum versucht man es mit einer gesunden Portion Sarkasmus:

Zumindest eine kleine Unterstützung im Corona-Chaos sollen die sogenannten Cluster-Busters den Schulen bieten. Im Forum gibt es jedenfalls dazu schon den einzig wahren Titelsong:

Dann, am Freitag, die Eilmeldung aus den USA: Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Dazu im STANDARD-Forum:

Am Freitag, um die Woche abzurunden, gab es dann noch eine Pressekonferenz, denn:

Hier wurde von Gesundheitsminister Anschober relative Stabilität in den aktuellen Zahlen verkündet – wenn auch auf hohem Niveau. Das prognostizierte Worst-Case-Szenario für Ende September sei nicht eingetreten. Die Zahlen zum Freitag: 688 Neuinfektionen in Österreich. Dazu Wissenswertes aus dem Forum:

Und mit folgendem Ausblick auf die letzte Ampeltag-PK vor Weihnachten verabschieden wir uns für diese Woche:

(aan, 3.10.2020)