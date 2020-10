Laut Medienberichten nahmen am Donnerstagabend Tausende im ganzen Land an Protesten teil

Demonstranten fanden sich im ganzen Land in kleinen Gruppen zusammen, um gegen Netanyahu zu protestieren. Foto: AFP/JACK GUEZ

Tel Aviv – Bei Demonstrationen von Gegnern des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat die Polizei in Tel Aviv zwölf Menschen vorübergehend festgenommen. Ihnen wurden Störungen der öffentlichen Ordnung vorgeworfen, teilte die Polizei mit. Medienberichten zufolge beteiligten sich am Donnerstagabend Tausende im ganzen Land an den Demonstrationen. Sie fanden sich in kleinen Gruppen zusammen und protestierten etwa auf Straßen und Brücken.

Medienberichten zufolge soll in Tel Aviv ein Wagen beschleunigt und auf Demonstranten zugehalten haben. Eine Frau sei leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge wurde der Fahrer festgenommen und befragt. Eine Anzeige sei bisher nicht eingegangen. Die Polizei rief Augenzeugen auf, sich zu melden.

Proteste in Tel Aviv am Donnerstagabend. Foto: AP/Sebastian Scheiner

Einschränkung für Demonstrationen

Parlament und Regierung hatten in dieser Woche eine umstrittene Einschränkung für Demonstrationen beschlossen: Wer protestieren will, darf dies während des kompletten Lockdowns nur innerhalb eines Umkreises von 1.000 Metern von seinem Zuhause und in Gruppen von maximal 20 Menschen tun. Die befristete Einschränkung ist Teil der Lockdown-Maßnahmen. Dieser wurde wegen massiv gestiegener Corona-Zahlen verhängt und soll eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern.

Netanjahu hatte Demonstrationen wegen der damit einhergehenden Ansteckungsgefahr unlängst als "Brutstätten" des Coronavirus bezeichnet. Kritiker sehen in der Einschränkung den Versuch, die wöchentlichen Proteste gegen den Regierungschef zu verhindern. Netanjahu steht wegen seiner Corona-Politik und eines gegen ihn laufenden Korruptionsprozesses im Kreuzfeuer der Kritik.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hatte am Mittwoch erstmals die Marke von 9.000 überschritten. Israel hat etwa neun Millionen Einwohner. (APA, 2.10.2020)