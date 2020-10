Ab 13 Uhr werden in Nyon die Gegner für die drei Bundesligisten in der Europa League ermittelt – Die Topfeinteilung im Überblick

Es wird spannend. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Nyon – Spannung, Trommelwirbel: Nach der furiosen Darbietung des LASK gestern Abend bei Sporting Lissabon (4:1), mit der sich die Linzer zum zweiten Mal en suite für die Europa-League-Gruppenphase qualifizieren konnten, steigt heute um 13 Uhr in Nyon die Auslosung. Der LASK wird aus Topf 3 gezogen.

Mit dabei sind auch Rapid und der WAC. Während die Wiener aus Topf 2 gezogen werden und damit nicht etwa auf Leicester, Dinamo Zagreb oder die Young Boys Bern treffen werden, bleiben den Kärntnern (Topf 4) Gegner wie Nizza, Lille oder Royal Antwerpen erspart. An namhaften potenziellen Gegnern mangelt es jedenfalls nicht. Beispiele gefällig? Arsenal, Tottenham, AS Roma, Napoli, Benfica Lissabon oder Leverkusen könnten auch in der Champions League reüssieren. (red, 2.10.2020)

(Hinweis: Der Artikel wird ab Beginn der Auslosung laufend aktualisiert.)

Die Topfeinteilung vor der Auslosung der Gruppenphase der Fußball-Europa-League:

Topf 1: Arsenal, Tottenham, AS Roma, Napoli, Benfica, Leverkusen, Villarreal, ZSKA Moskau, Sporting Braga, Gent, PSV Eindhoven, Celtic

Topf 2: Dinamo Zagreb, Sparta Prag, Slavia Prag, Rasgrad, Young Boys, Roter Stern Belgrad, RAPID, Leicester, Karabach, PAOK Saloniki, Standard Lüttich, Real Sociedad

Topf 3: Granada, AC Milan, Alkmaar, Feyenoord, AEK Athen, Maccabi Tel Aviv, Glasgow Rangers, Molde, Hoffenheim, LASK, Hapoel Beer-Sheva, Cluj

Topf 4: Luhansk, Nizza, Lille, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Royal Antwerpen, Lech Posen, Sivasspor, WAC, Omonia Nikosia, ZSKA Sofia

Die 1. Runde wird am 22. Oktober gespielt.