Es war spannend. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Nyon – Die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase am Freitag in Lyon hat Österreichs Vertretern durchaus den einen oder anderen attraktiven Gegner beschert. Der SK Rapid trifft in Gruppe B auf Arsenal London, Molde FK aus Norwegen und Irlands Meister Dundalk. Der LASK bekommt es in Gruppe J mit Tottenham Hotspur, Bulgariens Meister Ludogorez Rasgrad und Royal Antwerpen zu tun. Der Wolfsberger AC muss in Gruppe K gegen ZSKA Moskau, Dinamo Zagreb und Feyenoord Rotterdam ran.

Die Gruppenphase beginnt am 22. Oktober und endet am 10. Dezember. Das Finale ist für 26. Mai in Danzig geplant. (red, 2.10.2020)

Gruppe A: AS Roma, Young Boys Bern, Cluj, ZSKA Sofia

Gruppe B: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk

Gruppe C: Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, Nizza

Gruppe D: Benfica Lissabon, Standard Lüttich, Glasgow Rangers, Lech Posen

Gruppe E: PSV Eindhoven, PAOK Saloniki, Granada, Omonia Nikosia

Gruppe F: Napoli, Real Sociedad, Alkmaar, Rijeka

Gruppe G: Sporting Braga, Leicester, AEK Athen, Luhansk

Gruppe H: Celtic Glasgow, Sparta Prag, AC Milan, Lille

Gruppe I: Villarreal, Karabach, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

Gruppe J: Tottenham, Rasgrad, LASK, Royal Antwerpen

Gruppe K: ZSKA Moskau, Dinamo Zagreb, Feyenoord Rotterdam, WAC

Gruppe L: Gent, Roter Stern Belgrad, Hoffenheim, Slovan Liberec

Die Topfeinteilung für die Auslosung:

Topf 1: Arsenal, Tottenham, AS Roma, Napoli, Benfica Lissabon, Leverkusen, Villarreal, ZSKA Moskau, Sporting Braga, Gent, PSV Eindhoven, Celtic Glasgow

Topf 2: Dinamo Zagreb, Sparta Prag, Slavia Prag, Rasgrad, Young Boys, Roter Stern Belgrad, RAPID, Leicester, Karabach, PAOK Saloniki, Standard Lüttich, Real Sociedad

Topf 3: Granada, AC Milan, Alkmaar, Feyenoord, AEK Athen, Maccabi Tel Aviv, Glasgow Rangers, Molde, Hoffenheim, LASK, Hapoel Beer-Sheva, Cluj

Topf 4: Luhansk, Nizza, Lille, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Royal Antwerpen, Lech Posen, Sivasspor, WAC, Omonia Nikosia, ZSKA Sofia

Die 1. Runde wird am 22. Oktober gespielt.