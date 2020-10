Die Integrationsminister will auch ein Verbot von Ehen zwischen Cousins und Cousinen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) begrüßt die Ankündigung von Justizministerin Alma Zadić (Grüne), die Anhebung des Ehealters in Österreich auf 18 Jahre zu prüfen. "Die Anhebung des Mindestalters für Eheschließungen ist eine sinnvolle Maßnahme, um Zwangsehen und Kinderehen endgültig einen Riegel vorzuschieben", sah Raab in einer Aussendung am Freitag einen "wichtigen Schritt".

Auch ein mögliches Verbot von Eheschließungen zwischen Cousins und Cousinen genau anzuschauen, sei wichtig, meinte Raab. Sie werde sich mit ihrer Expertise und langjährigen Erfahrung im Integrationsbereich gern in den Prozess einbringen, um eine gute Lösung zu finden. Das Vorhaben findet sich auch im türkis-grünen Regierungsprogramm, im Nationalratswahlkampf hatte es die ÖVP forciert und sich gegen Zwangsehen starkgemacht. (APA, 2.10.2020)