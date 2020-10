Wo sich der US-Präsident in den vergangenen Tagen aufgehalten hat, waren Masken und genügend Abstand eher selten

Nachdem US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, stellt sich die Frage, wo sich das Paar – und vor allem der Präsident – in den vergangenen Tagen aufgehalten hat. Denn in Wahlkampfzeiten folgt Trump einem dichten Terminplan.

Kein Abstand zwischen den Teilnehmern in Newport News. Foto: REUTERS/Tom Brenner

Vergangenen Freitag trat Trump vor eine große Menge auf dem Flughafen von Newport News im Bundesstaat Virginia auf. Bereits im Vorfeld hatten Gesundheitsexperten Besorgnis wegen der großen Besucherzahl geäußert und versucht, den Wahlkampfevent zu verhindern. Offiziell sind in Virginia nur öffentliche Veranstaltungen mit maximal 250 Personen erlaubt. Auf Bildern des Events sind tausende eng beieinanderstehende Menschen zu sehen, die meisten ohne Masken. Trump lobte sich in seiner Rede wiederholt für das Management der Corona-Krise: "Das Einzige, was wir falsch gemacht haben, ist die PR."



Auch bei der Zeremonie für Richterin Amy Coney Barrett gab es weder Masken noch Abstand. Foto: EPA/SHAWN THEW

Samstagnachmittag präsentierte der Präsident während einer Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses seine Nominierte für den Obersten Gerichtshof, Amy Coney Barrett. Rund 200 Personen nahmen vor Ort teil. Viele Gäste erschienen zwar mit Gesichtsschutz, während der Veranstaltung waren dann aber fast keine Masken mehr zu sehen. Zudem hielten sie keinen ausreichenden Abstand zueinander ein.

Trump zog tausende Menschen in Harrisburg an. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP

Samstagabend sprach Trump bei einem Wahlkampfauftritt auf dem Flughafen Harrisburg im Bundesstaat Pennsylvania. Auch dort war der Mund-Nasen-Schutz bei den Teilnehmern eine Seltenheit. Tausende standen den Bildern zufolge Schulter an Schulter, und jene, die Masken trugen, hatten sie meist zum Kinn hinuntergezogen.

Der Präsident informierte am Montag über die neue Teststrategie. Foto: AP Photo/Evan Vucci

Am Montag informierte der Präsident im Rosengarten des Weißen Hauses über die Corona-Teststrategie der Regierung und erklärte, dass Millionen Testkits an die Bundesstaaten geliefert werden sollen. Bei dem Auftritt mit dabei waren auch Vizepräsident Mike Pence, Kongressabgeordnete und Vertreter der Bundesstaaten.



Am Dienstagabend machte sich Trump über den masketragenden Biden lustig. Foto: AP/ Julio Cortez

Dienstagabend nahm Trump an der ersten TV-Debatte mit seinem Kontrahenten Joe Biden in Cleveland teil. Mit dabei war auch die mittlerweile ebenfalls positiv getestete Beraterin Hope Hicks, die mit Trump im selben Flugzeug anreiste. Auch seine erwachsenen Kinder und engsten Berater flogen mit ihm und verzichteten auf einen Mund-Nasen-Schutz. Im Vorfeld der Debatte traf der Präsident regelmäßig mit seinen Beratern im Weißen Haus zusammen, um die Strategie für den Auftritt zu besprechen. Dabei wurde weder Abstand eingehalten, noch trugen die Teilnehmer Masken. Als Begründung wurden die regelmäßigen Corona-Tests genannt, die bei den Beratern und dem Präsidenten durchgeführt werden. Bei der TV-Debatte waren dann auch Mitglieder des demokratischen Wahlkampfteams und Familienangehörige Joe Bidens im Publikum. Sie trugen Masken.

Auch in Duluth war kein Social Distancing in Sicht. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Am Mittwoch flog Trump – ebenfalls mit Hicks an seiner Seite – zu einem Wahlkampfauftritt nach Duluth im Bundesstaat Minnesota. Danach soll Hicks Symptome einer Corona-Infektion gezeigt und sich selbst an Bord der Air Force One isoliert haben.



Bei einem privaten Fundraiser in Bedminster waren bereits weniger Berater mit Trump unterwegs. Foto: MANDEL NGAN / AFP