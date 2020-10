Das Filmplakat. Foto: Amazon

Der britische Komiker Sacha Baron Cohen (48) bringt seine Kultfigur Borat nach 14 Jahren zurück ins Fernsehen. In der Kult-Satire "Borat" (2006) trat Cohen als kasachischer TV-Reporter auf, der die USA bereist. Geht es nach dem ersten Trailer, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, dann dürfte es in der Tonart weiter gehen. Borat macht sich von Kasachstan aus wieder auf den Weg in die USA. Mit von der Partie ist seine Tochter.

Amazon Prime Video Deutschland

Zu sehen ist der Amazon Original Film, der offiziell als "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan" firmiert, ab 23. Oktober auf Amazon Prime.

Zuletzt gab es bereits Spekulationen, dass Cohen in den vergangenen Monaten nach Aufhebung von Corona-Beschränkungen mit einer kleinen Crew heimlich in den USA gedreht haben soll, darunter im Juni auf einer Demonstration rechter Gruppen im US-Staat Washington.

Der Original-Film "Borat" war ein großer Hit an den Kinokassen. Cohen gewann 2007 den Golden Globe als bester Komödien-Schauspieler und war bei den Oscars in der Drehbuch-Sparte nominiert.

Der Film sorgte allerdings für diplomatische Verstimmungen zwischen Kasachstan und den USA. Cohen hatte Kasachstan als Staat dargestellt, in dem Prostitution, Waffenschieberei und die Diskriminierung von Randgruppen auf der Tagesordnung stehen. Proteste und Klagen gab es auch in Rumänien, wo Cohen die Kasachstan-Szenen gedreht hatte. (red, 2.10.2020)