Vor wenigen Monaten noch der größte Star und nun Staatsfeind Nr. 1. "Dr. Disrespect", der mit bürgerlichem Namen Guy Beahm heißt, war früher der Poster Boy von Twitch – Amazons populärer Streaming-Plattform. Regelmäßig zog der US-Amerikaner zehntausende Zuschauer an und wurde mit Preisen und Sponsoren überschüttet. Dann kam aber der plötzliche Riss zwischen Twitch und Beahm. Von einem Tag auf den anderen wollte die Plattform nichts mehr von dem "Doc" wissen.

Bereits einmal gesperrt

Seither herrscht Rätselraten darum, was denn nun konkret vorgefallen ist. "Dr. Disrespect" wurde einmal bereits gesperrt, weil er im vergangenen Jahr auf der Spielemesse E3 auf der Toilette filmte. In Kalifornien, wo das Event stattfand, ist dies eine Straftat. Twitch sperrte den Mann kurzerhand für eine Woche. Allzu reumütig zeigte sich der Streamer aber nicht, schließlich verkörpert er in seinen Streams den Macho, der nicht verlieren und zurückstecken kann.

Verschwörungstheorien verbreitet

Nach seiner Auszeit setzte der Streamer seine Arbeit wie gewohnt fort. Im Zuge der Corona-Krise verbreitete der US-Amerikaner während seiner Streams dann mehrmals Verschwörungstheorien – ob aus Satire oder Überzeugung, ist nicht überliefert. So spielte er ein Video ab, in dem ein Zusammenhang zwischen 5G und der Verbreitung des Virus hergestellt wird. Vor seiner Sperre lobte er dann auch noch den britischen Verschwörungstheoretiker und Holocaust-Leugner David Icke.

Rechtliche Schritte angekündigt

Nach dem wohl dauerhaften Bann ging Twitch auf Tauchstation. Die Plattform betonte lediglich, dass sich alle Streamer – egal, welche Relevanz und Reichweite haben – sich an die Regeln halten müssen. "Dr. Disrespect" betonte zugleich immer wieder, dass er nicht wisse, wieso er gesperrt wurde. In Interviews wurden dann auch rechtliche Schritte angekündigt. Erst kürzlich sagte der ehemalige Twitch-Star, dass die Sperre an dem Mann nagt.

Bei Turnier mit Ex-Kollegen unterhalten

Mittlerweile zeigt sich der "Doc" auf YouTube, wo bei seinen Streams Zehntausende dabei sind. Kürzlich nahm der ehemalige Level-Designer auch an einem Turnier rund um den Shooter Call of Duty: Modern Warfare teil. In diesem Zusammenhang traf der US-Amerikaner auf ehemalige Twitch-Kollegen, mit denen er sich dann auch während des Streams unterhielt. Für die Plattform offenbar ein größeres Vergehen.

Twitch verschärfte Regeln kurzerhand

Kurzerhand verschärfte Twitch nämlich sogar die eigenen Regeln. Die Plattform sieht nämlich ein Kontaktverbot vor laufender Kamera mit einem gesperrten User vor. Streamern ist es laut den Regeln verboten, den eigenen Kanal zu nutzen, um "wissentlich einen gesperrten Benutzer zu präsentieren oder zu bewerben". Sollte man unabsichtlich auf einen gebannten Nutzer treffen, müssen sich die User darum bemühen, diese "aus der Übertragung entfernen" beziehungsweise stummschalten oder die Interaktion anderweitig einschränken.

Sperre, wenn man sich mit "Doc" unterhält

Bereits zuvor war diese Regel in Kraft. Nun wurde sie aber im Zuge des Turniers und des Zusammentreffens mit "Dr. Disrespect" nachgebessert. Kommt man dem Regelwerk nicht nach, droht im schlimmsten Fall eine Sperre des eigenen Kanals. Die neuen Rahmenbedingungen sind seit dem 25. September in Kraft – darin wird nicht konkret auf den ehemaligen Twitch-Star eingegangen, obwohl dieser mit Sicherheit der Auslöser für die Verschärfung war.

Streamer wird von bekannter Agentur vertreten

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien dürfte sich somit noch im Hintergrund fortsetzen. Der US-Amerikaner dürfte einige rechtliche Geschütze im Köcher haben, da er von der Talentagentur CAA vertreten wird, die mehr als 3.400 Klienten aufweisen – darunter etliche Hollywood-Stars. Finanziell dürfte "Dr. Disrespect" aber ohnehin ausgesorgt haben. Auch auf YouTube trudeln fast schon im Sekundentakt Spenden und kostenpflichtige Abonnements ein.

Bedeutung von Streamern wächst und wächst

Streamer sind für die milliardenträchtige Videospieleindustrie zu den wichtigsten Marketing-Werkzeugen geworden. Publisher wie EA und Ubisoft investieren viel Geld, damit die Stars aus dem Netz für ein paar Stunden ein Game vor laufender Kamera nutzen. Dies führt zumeist dazu, dass ein Spiel zumindest kurzfristig riesige Aufmerksamkeit erhält. Die wichtigste Plattform ist Twitch. Microsoft versuchte mit Mixer einen Konkurrenten aufzubauen und scheiterte kläglich. An dem Status Quo wird sich so schnell also nichts ändern. (dk, 2.10.2020)