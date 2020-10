INLAND begleitet drei FPÖ-Fans vor und nach der Nationalratswahl 2017 in Österreich: eine Kellnerin, einen Arbeitslosen und einen kleinen Beamten. In roten Arbeiterfamilien sozialisiert, setzen sie jetzt ihre Hoffnungen auf die FPÖ. Alle drei haben großes Unbehagen gegenüber "den Ausländern". Gleichzeitig sehnen sie sich nach einem besseren Leben für die "kleinen Leute". Die Dokumentar-filmerin Ulli Gladik gibt intime Einblicke in ihre Probleme, Ängste und Gesinnungen und zeichnet so ein Bild einer sich im Umbruch befindenden Gesellschaft.

Österreichischer Filmpreis 2020 — Bester Dokumentarfilm

Regie: Ulli Gladik