Ubuntu 20.10 Beta. Screenshot: Proschofsky / STANDARD

In der Linux-Welt tut sich wieder einmal was: Mit der ersten – und einzigen geplanten – Beta bieten die Ubuntu-Entwickler nun ein Vorgeschmack auf die nächste Generation ihrer Software. Ubuntu 20.10 zeichnet sich dabei vor allem durch die Aktualisierung der Softwareausstattung aus.



Details

Den Desktop übernimmt Ubuntu erneut vom GNOME-Projekt, dessen aktuelle Version 3.38 hier zum Einsatz kommt. Diese bietet neben einer Reihe von Performance-Verbesserung unter anderem die Möglichkeit App-Icons in der Übersicht umzusortieren. Weiter Details finden sich in einem separaten Artikel zu GNOME 3.38. Ubuntu-Hersteller Canonical passt den Desktop aber wie gewohnt mit einigen Erweiterungen an – etwa mit einem seitlichen Dock.

Die Basis des System bildet Linux 5.8, im Vergleich zum Vorgänger bedeutet dies also vor allem eine verbesserte Unterstützung aktueller Hardware. Weitere Eckpunkte der Softwareausstattung sind Firefox 81, Thunderbird 78 sowie LibreOffice 7.0. Beim Ubuntu-Installer ist der Active-Directory-Support hinzugekommen, was die Integration in Firmennetzwerke erleichtern soll.

Ablauf

Die fertige Version von Ubuntu 20.10 soll nach den aktuellen Plänen am 22. Oktober veröffentlicht werden. Wer nicht so lange warten will, kann die Beta als ISO-Image von den Servern des Herstellers herunterladen. (apo, 2.10.2020)