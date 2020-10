Der AUA-Flieger ist in Arizona in bester Gesellschaft. Viele Airlines parken dort ihr nicht benötigten Maschinen. Foto: imago images/MediaPunch

Wien/Schwechat/Phoenix – Eines der sechs Boeing-777-Langstreckenflugzeuge der AUA (Austrian Airlines), die in der Corona-Krise in Wien auf dem Boden stehen, wird in den nächsten Tagen auf einen Wüstenparkplatz (Pinal Airpark) in den USA geflogen. Der Überstellungsflug ist laut AUA-Sprecherin Tanja Gruber für den 12. Oktober geplant. Aktuell geht es um eine Maschine, die dort überwintern soll – also vorerst bis Ende März. An diesem Standort mit extrem trockener Witterung ist auch Lufthansa-Fluggerät zwischengeparkt.

Von den zwölf Boeing-Maschinen der AUA-Langstreckenflotte sind derzeit nur Flugzeuge des Typs 767 in der Luft. (APA, 2.10.2020)