Kuka ist Mitglied der Oscar-Akademie. 2014 gewann er den Publikumspreis beim Filmfestival in Toronto, das sich kürzlich mit ihm solidarisiert hatte. Bei der Berlinale war er Gast der Nachwuchsreihe. Foto: hajooj kuka / RWD / Internationalen Filmfestspiele Berlin

Khartum – Eine Gruppe von Künstlern um den sudanesischen Filmemacher Hajooj Kuka ist aus der Haft freigekommen. Sein Anwalt erklärte am Freitag, ein Berufungsgericht habe ihre Freilassung am Vortag angeordnet. Menschenrechtler hatten die Inhaftierung der Gruppe scharf verurteilt. Auch die Berlinale hatte sich dem Protest angeschlossen.

Kuka ("Beats of the Antonov", "aKasha") ist Mitglied der Oscar-Akademie. 2014 gewann er den Publikumspreis beim Filmfestival in Toronto, das sich kürzlich mit ihm solidarisiert hatte. Bei der Berlinale war er Gast der Nachwuchsreihe.

Die Künstlergruppe war im August im Sudan festgenommen worden, als sie ein Theaterstück übte. Nach Angaben der Human Rights Watch (HRW) beschwerten sich Nachbarn über den Lärm, und einer griff ein Mitglied der Truppe an. Die Polizei habe daraufhin zehn Künstler festgenommen. Die Hälfte von ihnen war von einem Gericht unter anderem wegen Störung des öffentlichen Friedens zu zwei Monaten Haft und einer Strafe von 5000 sudanesischen Pfund (etwa 77 Euro) verurteilt worden. (APA, 2.10.2020)