Das Schuljahr 2020 war wohl herausfordernd wie keines zuvor. Distance-Learning mit Online-Plattformen und Videokonferenzen stand plötzlich am Lehrplan. Sozialer Austausch mit den Klassenkameraden fiel den Corona-Maßnahmen ebenso zum Opfer, wie zahlreiche Events. So auch die alljährliche Modenschau im Schloss Hetzendorf, bei der die Schülerinnen ihre Entwürfe präsentieren.

Den Diplomanden dennoch eine Plattform für ihre Kollektionen zu bieten, war der Auftrag an ein externes Kreativ-Team. Stylistin Rike Hemedinger, Fotograf Simon Lehner sowie Grafikdesigner& Art Director Daniel Rother haben die Arbeiten in einer Fotostrecke inszeniert.

Direktorin Monika Kycelt zeigt sich äußerst zufrieden mit dem Projekt: "Es war uns sehr wichtig, eine Form der Abschlusspräsentation der herausragenden Diplom-Modelle zu ermöglichen. Das Ergebnis macht mich abermals stolz auf unsere einzigartige Modeausbildung und die kreative Teamarbeit." (red, 16.10.2020)

In dieser Galerie: 11 Bilder Cremefarbener Stricksweater von Carlotta Buchleitner, Weste von Fiona Schwaiger, transparente Hose von Daniel Moldoveanu. Simon Lehner Mit Federn besetzter Hut von Lena Wittholm.

Simon Lehner Nylon-Patchwork-Body und Body mit Schalelementen von Anna Lackner , Woll-Mantel von Tanit Sahab. Simon Lehner Woll-Blazer mit Latex Print von Jara Noori.

Simon Lehner Woll-Mantel von Tanit Sahab, Hose von Daniel Moldoveanu. Simon Lehner Strick-Overal von Yolanda Quan, Strickweste von Louise Schneider.

Simon Lehner Denim-Mäntel und dazu passende Hose mit Digitalprints von Daniel Moldoveanu, unifarbene Arbeitshose von Wirat Tengchiang. Simon Lehner Schwarze Wolljacke von Lena Ruan, Streifenkleider von Carlotta Buchleitner, weißes Kleid von Naomi Serov, Kopftuch von Fiona Schwaiger, Patchwork-Body von Anna Lackner, transparente Weste von Chiara Furlan.

Simon Lehner Asymmetrisches Kleid sowie Jacquard-Kleid und Schal von Carlotta Buchleitner, Lederhandschuhe von Anna Lackner . Simon Lehner Tasche mit Marmorplate und Ketten-Tragegriff von Caroline Maierhofer. Simon Lehner Schwarzer Stricksweater von Chiara Furlan, grauer Overall von Niklas Althoff, grüne Hose aus Strick von Fiona Schwaiger. Simon Lehner