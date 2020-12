Foto: Edition Mono

Michael Marrak: "Anima ex Machina"

Ist das Budget vor Weihnachten knapp? Na, dann nicht an bewusstseinserweiternde Drogen verschwenden – die Trips, auf die uns Michael Marrak in den Erzählungen aus seinem "Kanon"-Universum schickt, sind ohnehin fantasievoller (und halten auch länger an). Betreten wir eine ferne Zukunft, in der Maschinen nicht nur eine Seele, sondern auch einen exzentrischen Charakter haben, und Menschen in Situationen geraten, die an Stanislaw Lems surrealste Momente erinnern.

