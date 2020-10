Jamie Oliver

7 Mal anders – je 7 Rezeptideen für deine Lieblingszutaten Dorling Kindersley

27,80 Euro ISBN 978-3-8310-4091-9 Foto: Dorling Kindersley Verlag

Spätestens wenn sich die Blätter draußen an den Bäumen verfärben, ist klar: Es ist wieder Zeit für ein neues Kochbuch von Jamie Oliver. Nachdem seine Bücher aber nicht nur im Herbst erscheinen, halten wir – nach 18 Jahren Jamie Oliver am deutschsprachigen Kochbuch-Markt – nun beim 22. Werk des britischen Superstars. Im vergangenen Jahr war Jamie Oliver allerdings mehr mit der Pleite seiner Restaurants in den Schlagzeilen, als mit seinen Kochkünsten.

Doch auch Jamies Kampf für gesunde Ernährung, vor allem für Kinder, ist immer wieder in den britischen Medien präsent. Vor Kurzem wurde bekannt, dass der sogenannte "Turkey Twizzler" wieder auf den Markt kommt. Dabei handelt es sich um ein spiralförmiges Gebilde, das Putenfleisch und eine lange Liste weiterer Zusätze enthält. Die Turkey Twizzlers stehen als Symbol für Jamies Kampf für gesundes Schulessen und gegen minderwertige Zutaten und waren jahrelang aus den Regalen und Schulen verschwunden. Nun sind sie – in veränderter Rezeptur – zurück, was manche Zeitungen mit einer gewissen Häme kommentierten.

Eine seiner Hauptbotschaften ist jedoch schon seit Beginn seiner Karriere: "Jeder und jede kann kochen. Traut euch und macht es nicht zu kompliziert!". 2017 erschien (nach einigen Werken über gesunde Ernährung) der Titel "Kochen mit fünf Zutaten", das den Fokus auf schnelle Alltagsküche legt.

Wann denn endlich ein Nachfolgeband dieses Buches erscheinen würde, sei er immer wieder bei Elternabenden und anderen Terminen gefragt worden, so Oliver im Vorwort. Nun, hier ist es, und doch ein bisschen anders. Es sei der "gute Kumpel" der 5-Zutaten-Küche: die Dinge werden wieder einfach gehalten, die Rezepte sind kurz und die wichtigsten Ingredienzien daneben abgebildet. Die Grundidee ist allerdings ein bisschen anders.

18 Zutaten 7 Mal anders

Denn es geht um die Variation von 18 Zutaten, die besonders häufig in "unseren Einkaufswagen" landen. Was genau "unser" heißt, wird nicht erklärt, es werden wohl die in Großbritannien besonders beliebten Produkte sein.

Das sind beispielsweise Brokkoli, Karfiol, Avocado, Hühnerbrust (wie auch Huhn im Ganzen), Eier, Faschiertes, Pilze, Lachs, Steak oder Süßkartoffeln. Mit den insgesamt 18 Grundzutaten werden jeweils sieben Rezepte präsentiert, die zum großen Teil alltagstauglich gestaltet sind, der Rest ist fürs Wochenende empfohlen. Um das Kochen unter der Woche zu schaffen, greift Jamie auch zu Produkten aus Dose oder Glas wie rotem Pesto, gegrillten Paprikschoten oder auch zu Tiefkühlgemüse.

Neben der Kapitel-Gliederung nach den 18 Hauptzutaten gibt es praktischerweise gleich zu Beginn auch eine Übersicht nach Zubereitungskategorien wie "Fake-Away statt Take-Away", "Aus einem Topf", "Aus dem Backofen", "Einfache Pasta", "Schöne Salate" und schließlich "Suppen & Sandwiches".

Die Rezepte sind jedenfalls auch für weniger versierte Köchinnen und Köche geeignet, schon die Bebilderung der wenigen Zutaten erleichtert den Zugang zum Rezept und man wird nicht mit womöglich elendslangen Listen abgeschreckt.

Ob "Brokkoli-Minestrone", "Karfiol-Kichererbsen-Curry", "gefüllte Hähnchenbrust im Filoteig", "indisch angehauchte Frittata", "Linguine mit cremiger Garnelensauce" oder "Mein äthiopisches Fischcurry" und "Mein Schweinefleisch-Vindaloo" – im Prinzip ist wohl für fast jeden und jede etwas dabei, auch vegetarische Gerichte sind reichlich vorhanden. (Petra Eder, 4.10.2020)