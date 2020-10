Buchtipps: Franz Lettner & Klaus Nowak, jugendliteratur.at

#grantig #fröhlich #bestefreunde

Der grummelige Dachs ist leidenschaftlicher Steinforscher. Zu seinem Glück braucht er nur Steine, Steine, Steine – und Ruhe. Mit der ist es allerdings vorbei, als Stinktier bei ihm einzieht. Der neue Mitbewohner hat gute Laune, eine Ukulele und eine Menge toller Ge-schichten im Gepäck. Aber was hat es mit den Hühnern auf sich, die plötzlich rund ums Haus in großer Menge auftauchen? Und warum muss Dachs immer abwaschen? Die bei-den, das ist klar, geraten heftig aneinander. Ob sie am Ende auch zusammenkommen?

Amy Timberlake, "Dachs und Stinktier" / Mit Bildern v. Jon Klassen. Aus dem Engl. von Uwe-Michael Gutzschhahn / € 16,50. 144 Seiten. München, cbj 2020. Ab 6 Jahren.





#erfinderin #sterngucker #gutesteam

Mit drei älteren Brüdern, die »überall Schweiß und Haare« haben, muss man ziemlich taff sein, um nicht unterzugehen. Für Nora kein große Sache, hat sie doch Selbstbewusstsein für vier – und als zukünftige Erfinderin viele gute Ideen. Ob ihr Einfallsreichtum aber auch reicht, um dem Sternengucker Ben zu helfen? Der ist grade nebenan eingezogen und weiß alles über himmlische Wagen und Bären und die Pickel des Mondes. Hat aber ein irdisches Problem, das sogar für Nora eine Herausforderung ist …

Anna Woltz, "Sonntag, Montag, Sternentag". Mit Bildern von Lena Hesse. Aus dem Nie-derländischen von Andrea Kluitmann / € 10,30. 64 Seiten. Hamburg, Carlsen 2020. Ab 7 Jahren.





#witzig #wild #bubenfreundschaft

Auch beste Freunde streiten mal: Hugo nervt den hungrigen Hassan ausgerechnet an Ra-madan mit einer einzelnen Rosine, Hassan wiederum rempelt Hugo beim Fußballspielen in den Matsch. Wie Pech und Schwefel aber halten die beiden zusammen, wenn ihre Ma-mas sie an die frische Luft schicken, wo sie doch gerade online am Zocken sind. Oder wenn der Bademeister ihnen die ultimative Arschbombe vom Beckenrand verbieten will. Zehn witzige Comic-Abenteuer über zwei Buben, die nicht ganz so cool sind, wie sie gerne wären.

Kim Fupz Aakeson, Rasmus Bregnhøi, "Hugo & Hassan". Aus dem Dänischen von Fran-ziska Gehm / € 15,50. 104 Seiten. Leipzig, Klett Kinderbuch 2020. Ab 8 Jahren.





Games: Daniel Koller





Spiritfarer (PC und Konsolen)

Dieses Spiel widmet sich einem ernsthaften Thema – dem Tod. Als Fährfrau Stelle ist man für den letzten Abschied von menschenartigen Tierwesen zuständig. Zugleich gilt es das eigene Hausboot auszubauen und sich dort vielfältig zu betätigen – etwa als Gärtner oder Koch. Man kann sich aber auch nur hinsetzen und mit den Passagieren plaudern. Einen Zeitdruck gibt es keinen. Ein Spiel, das von Gemütlichkeit und Emotionen lebt und dir mit Sicherheit noch eine Weile im Gedächtnis bleiben wird.





Ori and the Will of the Wisps (PC und Xbox)

Bei diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Schutzgeist Ori, der sich wieder einmal in ein großes Abenteuer stürzt. In einer bildhübschen 2D-Welt macht man sich auf die Suche nach einem gefiederten Freund und stößt dabei auf jede Menge Bösewichter. Aber Ori kann sich durchaus zur Wehr setzen: Er springt, kämpft und fliegt, sodass Gegner kaum eine Chance haben. Allzu einfach ist dieses Game nicht. Dafür bekommst du aber ein großartiges Spiel geliefert, das noch dazu aus Österreich stammt.





Super Mario 3D All-Stars (Nintendo Switch)

"Mario" – der Mann mit der roten Kappe und dem Schnauzer – wird dir wohl ein Begriff sein. Seit mittlerweile 35 Jahren gibt es Nintendos Kult-Installateur nun schon. Um den Geburtstag von ihm zu feiern, gibt es nun ein Spiel, bei dem die drei besten Abenteuer der Vergangenheit von dir entdeckt werden können. Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy sind Teil der Kollektion und wohl allesamt vor deiner Geburt erschienen. Trotzdem lohnt sich die Zeitreise allemal!