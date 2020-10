FOMO

Als im März der Lockdown kam, war das anfangs noch wie ein kleines Abenteuer. Zu Hause bleiben, ein paar Wochen Ruhe geben – wie schwer kann das sein? Es galt, sich einmal keine Gedanken darüber zu machen: Geht man abends zur Geburtstagsparty der Nichte der besten Freundin, ins Kino oder besucht man doch das Konzert des Amateurchors, in dem der Bekannte singt?

Fear of missing out (Fomo) haben Soziologen das Problem getauft, wenn der moderne Wohlstandsmensch vor lauter Optionen keine echten Entscheidung mehr treffen kann. Weil er ständig von dem Gefühl begleitet wird, dass es woanders eine bessere Party gegeben hätte. Wenn er durch einen intensiv gefühlten Erlebnisdruck nicht mehr Nein sagen kann, weil die Angst, dass man die Party des Lebens verpassen könnte, zu groß ist. Seit Corona muss man diese Angst nicht mehr haben. Denn es gab schlicht nichts zu verpassen – zumindest analog. Abende zu Hause standen an, ohne irgendeine Wahl treffen zu müssen. Das bietet doch Chancen?

Bei vielen, auch bei mir, kam der Moment, an dem die real gewordene soziale Isolation ins Bewusstsein rückte. Zum Beispiel, als ich auf dem Weg zum Supermarkt zufällig einen Bekannten traf. Plötzlich standen wir da, mit zwei Metern Abstand – und quatschten von Auge zu Auge – im echten Leben. Diese alltäglichen, unscheinbaren Momente des zufälligen Über-den-Weg-Laufens entpuppten sich als jene, die bewusst machten: Man will die Freunde wieder treffen, und zwar nicht über Zoom, sondern von Angesicht zu Angesicht. Man möchte wieder all das erleben, was nur die nichtdigitale Welt zu vermitteln im Stande ist. Bei Besprechungen im Job möchte man die Kollegen sehen, nicht nur über einen Bildschirm.

Es müssen gar nicht die extremen Fälle von Isolation mit all ihren psychischen Folgen sein. Schwer vorstellbar, wie der introvertierte Single in seiner 30-Quadratmeter-Garçonnière sein Homeoffice ausgestaltet. Die Erforschung darüber, wie sich der Lockdown auf Leute mit psychischer Vorgeschichte auswirkt, hat gerade erst angefangen.

Man muss aber nicht in Depressionen und Einsamkeit versinken, um zu merken: Im Lockdown geht viel verloren. Während der Pandemie wird aus der theoretischen Angst, etwas zu verpassen, konkrete Realität.