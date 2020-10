Laut der Novelle sind bei Kassenleistung "Zuzahlungen unzulässig", das Ministerium kündigt eine Verordnung an

Wer schnell wissen will, ob er oder sie Corona-positiv ist, muss Geld in die Hand nehmen. Privat bezahlte Tests kosten zwischen 120 und 180 Euro. foto: imago/ANE/ Sotiris Dimitropoulos

Wien – Wer Covid-19-Symptome aufweist und sich daher laut Gesundheitsbehörde auf das Coronavirus testen lassen soll, ist künftig nicht mehr auf einen Termin angewiesen, der durch die Gesundheitshotline unter 1450 vermittelt wird. Sondern er oder sie kann sich selber und direkt an einen Hausarzt oder ein Ambulatorium mit Kassenvertrag wenden, die einen kostenfreien Abstrich oder Gurgeltest vornehmen.

So sieht es eine Novelle zu den Sozialversicherungsgesetzen vor, die – ohne parlamentarische Begutachtung – am Mittwoch in Kraft getreten ist.

Kürzere Wartezeit

Die Hoffnung dabei ist, dass die zusätzlichen Testressourcen die durchschnittliche Zeitspanne zwischen Infektionsverdacht und Ergebnis verringern. Bis dato kommt es hier bekanntlich zu Wartezeiten von bis zu einer Woche.

Das hat zur Folge, dass Betroffene, die es sich leisten können, vielfach auf die privaten Testangebote von Laboratorien zurückgreifen. Um 120 bis 180 Euro wird einem dort ein Testresultat binnen höchstens 24 Stunden garantiert.

Unpräziser Passus

Nun jedoch lässt ein Passus im Novellentext bei dem Sozialversicherungsexperten der AK Wien, Florian Burger, Zweifel aufkommen, ob solche privat bezahlten Tests in Zukunft überhaupt noch möglich sind, wenn sie behördlich angeordnet wurden. Denn in dem Text heißt es nach der Bestimmung, der die Kassen zur Zahlung eines "pauschalen Honorars" an den testenden Arzt oder das Laboratorium verpflichtet: "Zuzahlungen der Patientinnen und Patienten sind unzulässig."

Natürlich könne sich jeder und jede weiterhin auf eigene Kosten testen lassen, reagiert man im Gesundheitsministerium auf diese Zweifel. Der Satz solle lediglich klarstellen, dass für einen kassenfinanzierten Test keine weiteren Kosten anfallen dürften.

Gespräche mit der Ärztekammer



Auch sei auf Basis der Novelle derzeit eine Verordnung mit Präzisierungen in Vorbereitung, die zeitnah in Kraft treten soll. Mit der Ärztekammer sei man schon im Gespräch, etwa über die konkrete Höhe der Honorare. Aber etwa auch über die Frage, ob der Kassentest beim Hausarzt oder im Laboratorium auch Kontaktpersonen Corona-infizierter Menschen offenstehen soll.

Auf diese Präzisierung wartet auch Jurist Burger. Aufgrund der unklaren Formulierung in der Novelle bestehe derzeit keine Rechtssicherheit, meint er.

Gesundheitskasse beschafft Schutzmaterial

Die neuen Regelungen an und für sich begrüßt er. Neben der Ausweitung der Gratistestmöglichkeiten für symptomatische Erkrankte sehen sie vor, dass das Beschaffen und Aufteilen von Schutzausrüstung bis Ende der Pandemie zentral von der Österreichischen Gesundheitskasse übernommen werden soll. (Irene Brickner, 2.10.2020)