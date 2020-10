Ein Punk, der großes Tennis spielt: Shia LeBeouf als John McEnroe beim legendären Wimbledon-Finale 1980 in "Borg/McEnroe", ORF 1, 22.30 Uhr. Foto: ORF/Julie Vrabelova

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Im Vorfeld der Wien-Wahl ist Dominik Nepp, Spitzenkandidat der FPÖ, zu Gast in der Pressestunde. Um 12.00 folgt Wiens Bürgermeister und Spitzenkandidat der SPÖ Michael Ludwig. Bis 13.00, ORF 2

16.30 LITERATUR

Erlebnis Österreich: Ein legendärer Poet Teddy Podgorski erinnert an den Lyriker, Schriftsteller und Übersetzer H. C. Artmann (1921–2000). Zu sehen und hören sind auch Interpretationen von Artmann-Werken u. a. von Erwin Steinhauer und Willi Resetarits. Bis 16.55, Arte

20.05 DOKUMENTARFILM

The Longest Run (O pio makris dromos, GR 2015, Marianna Economou) Jasim und Alsaleh sind minderjährige Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak, die in einem griechischen Gefängnis sitzen. Regisseurin Marianne Economou hat sie in ihrem Alltag begleitet. Bis 21.35, Okto

20.15 BIOPIC

Bohemian Rhapsody (USA 2018, Bryan Singer, Dexter Fletcher) Gefälliges Biopic über Queen-Sänger Freddie Mercury. Rami Malek heimste für seine artistische Anverwandlung des Sängers mit dem markanten Schnauzer einen Oscar ein. Bis 22.30, ORF 1

21.25 THEATERPREIS

Nestroy 2020 – Die Preisverleihung Im Corona-Jahr findet die Verleihung des Nestroy-Preises nicht im Theater an der Wien, sondern im Prater statt. Bis 22.30, ORF 3

22.10 THRILLER

Zero Dark Thirty (USA 2012, Kathryn Bigelow) Die lange Jagd des US-Geheimdienstes CIA auf Osama bin Laden, von Meisterregisseurin Kathryn Bigelow zu einem kühlen Thriller verdichtet. Im Fokus steht Jessica Chastain als Analytikerin. Bis 0.40, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Weltweiter Kampf gegen Corona: Viele Länder – viele Strategien Bei Claudia Reiterer diskutieren: Martin Selmayr (Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich), Florian Krammer (Virologe in den USA), Ilona Kickbusch (WHO-Beraterin) und Mathilde Schwabeneder (Ex-ORF-Italien-Korrespondentin). Bis 23.05, ORF 2

22.30 SPORTDRAMA

Borg/McEnroe – Duell zweier Gladiatoren (S/DK/FIN 2017, Janus Metz) Das legendäre Wimbledon-Finale von 1980, von Janus Metz als psychologisches Drama inszeniert. Sverrir Guðnason und Shia LaBeouf glänzen als Tennis-Rivalen Björn Borg und John McEnroe, die einander ähnlicher sind, als es auf den ersten Blick scheint. Bis 0.10, ORF 1

23.15 WESTERN

Butch Cassidy und Sundance Kid (USA 1969, George Roy Hill) Banditen, die zu den Klängen von Burt Bacharachs Raindrops Keep Fallin’ on My Head mit Katharine Ross auf der Lenkstange Fahrrad fahren. George Roy Hill erzählt in seinem sonnendurchfluteten Vehikel für Paul Newman und Robert Redford von der legendären "Hole in the Wall Gang". Bis 1.00, 3sat