Salzburg startet gegen Lok Moskau in die Champions League. Foto: AFP/HAROLD CUNNINGHAM

Salzburg – Red Bull Salzburg startet am 21. Oktober mit einem Heimspiel gegen Lok Moskau in die Gruppenphase der Fußball-Champions-League. Schon sechs Tage später geht es in Madrid gegen Atletico weiter, ehe am 3. November daheim und 25. November auswärts Duelle mit Champions-League-Sieger Bayern München anstehen. Am 1. Dezember steht der Russland-Trip zu Lok Moskau an, abgeschlossen wird die Gruppe A aus Salzburger Sicht am 9. Dezember mit einem Heimspiel gegen Atletico. (APA, 2.10.2020)

Salzburgs Spielplan in der Champions-League-Gruppe A:

1. Runde am 21. Oktober, 18:55 Uhr: Red Bull Salzburg – Lok Moskau

2. Runde am 27. Oktober, 21:00 Uhr: Atletico Madrid – Salzburg

3. Runde am 3. November, 21.00 Uhr: Salzburg – Bayern München

4. Runde am 25. November, 21:00 Uhr: Bayern München – Salzburg

5. Runde am 1. Dezember, 18:55 Uhr: Lok Moskau – Salzburg

6. Runde am 9. Dezember, 21:00 Uhr: Salzburg – Atletico