In ein paar Wochen entscheidet sich, ob der Irrsinn in den USA weitergeht oder nicht. Vor der letzten Präsidentschaftswahl schrieb die Deutsche Claudia Kern diesen Thriller, in dem ein intellektueller Klon Trumps sein Land so richtig in die Scheiße reitet – bis hinein in den Bürgerkrieg. Anlässlich des aktuellen Wahlgangs hat der Verlag den Roman noch einmal neu aufgelegt. Und die vergangenen vier Jahre haben aber auch wirklich gar nichts getan, um einem das mulmige Gefühl zu nehmen, das einen hier beim Lesen beschleicht.

Foto: Zwerchfell Verlag

Spreckels & Scheffel-Runte: "Yellowstone"

Dystopische USA, Variante 2: Ein paar Jahrzehnte weiter in die Zukunft führen uns zwei junge deutsche Comic-Künstler mit ihrer ersten Graphic Novel, nämlich bis in die Zeit nach einem Ausbruch des Yellowstone-Supervulkans. So einiges an der Post-Katastrophen-Gesellschaft erscheint nicht nur dem Protagonisten, einem verbitterten Nationalgarde-Veteranen, verdächtig. Und so setzt sich ein Polit-Thriller in Gang, der vor allem mit seiner bildlichen Umsetzung besticht – der aber, was die Story betrifft, ein bisschen mehr abgebissen hat, als er verdauen konnte.

Mehr