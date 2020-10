Apple scheint weiter an seinem eigenen faltbaren Smartphone zu arbeiten. In einem Patentantrag, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, beschreibt der iPhone-Hersteller ein faltbares Gerät, das einen "selbstheilenden" Bildschirm aufweist. Dank spezieller Materialien soll das Display in der Lage sein, Kratzer und Schrammen selber zu reparieren. Angemeldet wurde das Patent laut "Patently Apple" im Jänner 2020.

Beschichtung



Dem Patent zufolge könnte der Bildschirm des Geräts von einer Beschichtung bedeckt sein, die Schäden auf der Oberfläche mithilfe von Licht, Elektrizität oder Hitze beheben könnte. Die Reparatur könnte automatisch oder durch einen externen Reiz ausgelöst werden, als Beispiel wird das Aufladen des Akkus genannt.

Die Patentanmeldung besagt auch, dass die Bildschirmabdeckung des hypothetischen Geräts eine Elastomerschicht enthalten könnte, die ihre Form verändern kann, um das empfindliche Innenleben des Geräts zu schützen. Zusätzlich könnten Schlitze im Bereich der Faltstelle des Bildschirms für eine größere Flexibilität sorgen, heißt es.

Hypothetisch

Noch ist unklar, ob das Patent auch umgesetzt wird oder wieviel ein solches Gerät kosten könnte. Gerüchte über ein faltbares iPhone häufen sich, unlängst war von einem faltbaren Prototyp die Rede, das jedoch aus zwei Bildschirmen bestehen soll. (red, 03.10.2020)