Am 3. Oktober haben sich hunderte Menschen im Rahmen von "Wien spricht" getroffen, um über Politik und Gesellschaft in Wien zu diskutieren

Reden über Wien: Am Samstag, den 3. Oktober, haben sich hunderte Wienerinnen und Wiener zur Diskussion zusammengefunden. Gesprochen wurde über Schulen, Verkehr, Umwelt und Klima, Integration, die Stadtpolitik – und das alles dominierende Thema Corona.

Fast 200 Pärchen haben sich auf das Experiment eingelassen, sich mit jemandem über Politik und Gesellschaft zu unterhalten, obwohl sie in manchen Punkten vielleicht unterschiedlicher Meinung sind. Aber genau das ist das Spannende: Was trennt die Wienerinnen und Wiener, und was eint sie?

Wie es den Gesprächspartnern bei "Wien spricht" ergangen ist, welche Themen besprochen wurden und welche Erkenntnisse sie daraus gezogen haben, erzählen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren persönlichen Feedbacks. Eine Auswahl der ersten Erfahrungsberichte sehen Sie in der folgenden Ansichtssache. (ugc, 3.10.2020)