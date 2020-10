Hütter ballt die Fäuste. Foto: REUTERS

Trainer Adi Hütter und Eintracht Frankfurt haben sich vorübergehend an die Tabellenspitze in der deutschen Fußball-Bundesliga gesetzt. Die Frankfurter feierten in der 3. Runde am Samstag einen 2:1-Heimsieg gegen Hoffenheim. Beim 3:1-Sieg von Mönchengladbach beim 1. FC Köln glänzte Stefan Lainer als Torschütze. RB Leipzig bekam am Abend die Chance, mit einem hohen Sieg die Führung zu übernehmen. Der FC Augsburg, nach Verlustpunkten Erster, ist erst am Sonntag im Einsatz.

Aufsteiger VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen trennten sich 1:1. Der Ausgleich in der zweiten Hälfte ging auf das Konto von Neo-ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic, der im dritten Bundesliga-Match en suite zum dritten Mal traf. Borussia Dortmund gab sich gegen den SC Freiburg keine Blöße und gewann 4:0. Werder Bremen besiegte Aufsteiger Arminia Bielefeld 1:0.

Hoffenheim-Stürmer Andrej Kramaric glückte gegen Frankfurt in der 18. Minute ein Traumtor: Der Kroate, der als mögliche Bayern-Verstärkung gehandelt wird, tänzelte im Strafraum drei Frankfurter aus und drehte den Ball ansatzlos mit links ins linke Kreuzeck. Es war schon sein sechster Saisontreffer.

Lainer mit zweitem Liga-Treffer

Die TSG begann mit den drei Österreichern Stefan Posch, Florian Grillitsch und Christoph Baumgartner. Bei der Eintracht gingen mit Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker zwei ÖFB-Teamspieler mit vorwiegend defensiven Aufgaben ans Werk. Bei Hinteregger machte sich dennoch der Offensivdrang wieder bemerkbar. So schob Daichi Kamada (54.) den Ball beim Ausgleich gerade noch vor dem Kärntner ins Tor. Nach Vorarbeit des Japaners finalisierte Bas Dost (71.) zum 2:1.

Im rheinischen Derby zwischen Köln und Borussia Mönchengladbach erhöhte Lainer die Gäste-Führung in der 16. Minute per Kopf auf 2:0. Für den Salzburger war es der zweite Liga-Treffer für Gladbach seit seinem Wechsel nach Deutschland im Sommer 2019. Hannes Wolf wurde in der 77. Minute eingetauscht. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose feierte den ersten Saisonsieg.

Haaland-Doppelpack erlöst BVB

Der BVB tat sich daheim gegen Freiburg zunächst schwer, das Tor von Erling Haaland in der 31. Minute erwies sich aber als Wegbereiter zum Sieg. Bei den Freiburgern spielte Philipp Lienhart in der Abwehr-Zentrale durch, häufig war sein Gegenspieler der Ex-Salzburger Haaland. Der Norweger traf nach der Halbzeitpause auch zum 3:0, erneut nach Zuspiel von Giovanni Reyna.

Bremen mit Marco Friedl in der Innenverteidigung jubelte über den zweiten Sieg nacheinander. Der Tiroler Friedl leitete mit einer Spielverlagerung auf die rechte Seite in der 27. Minute das 1:0 ein. Bei Bielefeld spielte Manuel Prietl durch.

Beim Remis von Stuttgart und Leverkusen war Kalajdzic, der in der 76. Minute per Kopf das 1:1 erzielte, die gesamte Matchdauer im Einsatz. Bayer spielte ab der 79. Minute mit Julian Baumgartlinger. Für Leverkusen war es das dritte Unentschieden in Folge – ergebnistechnisch fast schon ein Fehlstart für den Europa-League-Starter. (APA, 3.10.2020)