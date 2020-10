Bundesliga, 4. Spieltag:

Admira feiert beim 3:1 gegen Ried ersten Saisonsieg

Glanzlose Austria feiert 2:0-Sieg bei WSG Tirol

Stimmen zu WAC – St. Pölten:

Ferdinand Feldhofer (WAC-Trainer): "Grundsätzlich war ich nicht unzufrieden mit der Leistung. Wir waren einfach in den entscheidenden Aktionen zu wenig kompromisslos in den Zweikämpfen. Wir haben es dem Gegner zu einfach gemacht. Wir haben alles probiert, zweite Hälfte war hervorragend. Der Gegner hat es sehr gut gemacht. Wir hätten aber genug Chancen gehabt, haben diese aber nicht verwertet. Die Defensive war nicht gut. Die Verteidigung fängt aber ganz vorne an. Wir müssen besser ins Gegenpressing gehen, das haben wir nicht gemacht. Beim Aufwärmen verletzte sich Michael Novak, dann Sven Sprangler und auch noch der Tormann. Es hat heute alles zusammengepasst."

Robert Ibertsberger (St.-Pölten-Trainer): "Ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg. Das haben sich nicht viele gedacht, dass wir beim WAC vier Tore erzielen können. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas gebraucht bis zur Umstellung auf die Fünferkette, dass wir den Vorsprung halten. Dann hat man das Kämpferherz in der Mannschaft gesehen, diesen unbedingten Willen, den Dreier mit heim zu nehmen. Im ersten Spiel gegen Sturm Graz haben wir die Effizienz vermissen lassen, jetzt sind wir auf einem sehr guten Weg, sind treffsicher geworden. Das Torverhältnis nach vier Runden schaut sehr gut aus. Jetzt müssen wir dranbleiben, weiter hart arbeiten. Es macht gerade riesen Spaß. Ich weiß aber sehr genau, dass es schnell in die andere Richtung gehen kann. Daher bleiben wir alle demütig."