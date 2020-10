Team von ÖFB-Legionär nun Spitzenreiter in Englands 2. Liga

Foto: Action Images

Nottingham – Bristol City hat sich in der zweiten englischen Fußball-Liga alleinig an die Tabellenspitze gesetzt. Nach einem 2:1-Erfolg am Samstag bei Nottingham Forest steht der Club aus dem Südwesten des Landes vor dem punktegleichen Reading auf Platz eins, weil man ein Tor mehr erzielt hat.

Der Wiener Andreas Weimann brachte die "Robins" mit seinem Treffer in der 12. Minute in Front, für den Mittelfeldspieler war es das zweite Tor in der laufenden Saison.

Rooney ins Kreuzeck

Der ehemalige englische Nationalspieler Wayne Rooney stellte indessen den 1:0 (0:0)-Sieg für Derby County gegen den Premier-League-Absteiger Norwich City sicher. In der 88. Minute platzierte Rooney einen Freistoß aus 20 Metern im rechten Kreuzeck, der niederländische Nationaltorhüter Tim Krul hatte keine Chance.

Seit Januar 2020 war Rooney nach eineinhalb Jahren in den USA bei D.C. United nach England zurückgekehrt. Der frühere Angreifer von Manchester United traf seitdem achtmal in 30 Pflichtspielen für Derby. Nach drei Niederlagen zum Auftakt der Championship-Saison war es der erste Dreier für Rooney und sein Team. (APA, sid, 3.10.2020)