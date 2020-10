In einem Video widersprach Trump seinen eigenen Aussage von rund 24 Stunden zuvor: "Ich kam hierhin, fühlte mich nicht so gut." Foto: Reuters/WHITE HOUSE

Washington – Seit mehr als 24 Stunden ist Donald Trump Patient im Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda. Dass der US-Präsident sich nicht nur mit dem Coronavirus infiziert hat, sondern sogar ins Krankenhaus geflogen wurde, hat die USA zutiefst verunsichert. Trumps Gesundheitszustand gab offenbar zunächst mehr Anlass zur Sorge als offiziell bekannt wurde.

Es ist die Aufgabe von Leibarzt Sean Conley, die Amerikaner über die Verfassung des Präsidenten aufzuklären. Bei einer Pressekonferenz am späten Samstagnachmittag (Ortszeit) zeichnete Conley ein rosiges Bild vom Zustand des 74-Jährigen. Trump sei seit 24 Stunden fieberfrei. Am Abend präzisierte Leibarzt Conley, Trump sei noch nicht "aus dem Gröbsten heraus", er sei aber "vorsichtig optimistisch".

Unter Berufung auf eine anonyme Quelle im Krankenhaus zeichneten US-Reporter am Samstagabend aber ein anderes Bild: "Die Werte des Präsidenten in den vergangenen 24 Stunden waren sehr besorgniserregend", hieß es da. Die nächsten 48 Stunden würden entscheidend. "Wir befinden uns noch immer nicht auf einem klaren Weg zu einer vollständigen Genesung," wurde die Quelle zitiert. Die "New York Times" berichtet später, bei der Quelle habe es sich um Trumps Stabschef Mark Meadows gehandelt. Das Weiße Haus ließ Anfragen dazu unbeantwortet. Dem Sender Fox News hatte Meadows ebenso gesagt, die Ärzte seien angesichts eines Abfalls des Sauerstoffgehalts im Blut zunächst "sehr besorgt" über den Gesundheitszustand von Trump gewesen.

Offene Fragen

Das Rätselraten um Trumps Gesundheitszustand geht also weiter. Denn Conley gab nicht an, wie hoch Trumps Fieber war. Er machte auch keine Angaben auch dazu, wann Trump das letzte Mal negativ auf das Virus getestet wurde oder wo er sich angesteckt haben könnte. Vor allem wich der Mediziner wiederholt der Frage aus, ob Trump irgendwann im Verlauf seiner Covid-19-Erkrankung zusätzlichen Sauerstoff benötigt habe. "Er bekommt im Moment keinen Sauerstoff", antwortete darauf Conley. Die "New York Times" berichtete hingegen, Trump habe am Freitag Atemprobleme gehabt. Das habe die Ärzte dazu veranlasst, ihm zusätzlichen Sauerstoff zu verabreichen – und ihn ins Krankenhaus zu bringen.



Trumps Leibarzt sagt am Samstagmittag auch, die Coronavirus-Diagnose liege "72 Stunden" zurück. Das wäre verheerend für Trump: Dann hätte er gewusst, dass er hochansteckend ist, bevor er am Mittwochabend und Donnerstagnachmittag in Minnesota und New Jersey Spender traf. Schon so wird der Präsident kritisiert, weil das Weiße Haus vor seinem Treffen am Donnerstag Kenntnis davon hatte, dass eine seiner engsten Beraterinnen mit dem Virus infiziert war. Conley verfasst wenig später eine vom Weißen Haus verbreitete "Klarstellung", in der es heißt, er habe sich falsch ausgedrückt. Tatsächlich sei Trumps positives Testergebnis erst am Donnerstagabend vorgelegen.

Maggie Haberman, die für die "New York Times" über Trumps Weißes Haus berichtet, schreibt auf Twitter, Conley habe seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt. "Das liegt zum Teil daran, dass er den Wünschen eines Patienten nachkommt, der nicht will, dass die Information über gestern offengelegt wird", heißt es in Habermans Tweets unter Berufung auf Trumps Umfeld. Sein ganzes Leben lang habe Trump eine Phobie vor Krankheiten und ein extremes Misstrauen gegenüber Krankenhäusern gehabt. "Er wäre nicht in ein Krankenhaus gegangen, wenn es ihm relativ gut ginge."

Neue Fotos zeigen Präsident bei Arbeit

Der Sender CNN berichtet, Berater hätten Trump dazu drängen müssen, an Bord des Hubschraubers zu steigen, der ihn am Freitagabend ins Krankenhaus brachte. Das Weiße Haus hatte zuvor von einer reinen Vorsichtsmaßnahme gesprochen. Trump selber hatte am Freitagabend in einer Videobotschaft gesagt: "Ich denke, mir geht es sehr gut." Am Samstagabend widersprach er dann seiner Aussage von rund 24 Stunden zuvor. In einem Video aus dem Krankenhaus sagte er: "Ich kam hierhin, fühlte mich nicht so gut." Der Präsident fügt dann hinzu: "Jetzt fühle ich mich viel besser."

Kurz darauf veröffentlichte das Weiße Haus am späten Samstagabend dann zwei Fotos vom US-Präsidenten, die ihn bei der Arbeit im Krankenhaus aus zeigen. Auf den Bildern ist Trump beim Bearbeiten von Unterlagen zu sehen: Einmal im Anzug ohne Krawatte sitzend an einem runden Schreibtisch, auf dem auch Akten zu sehen sind, einmal im weißen Hemd am Kopf eines langen Konferenztisches, blätternd in Dokumenten.

Auf einem der beiden Fotos scheint der Präsident am gleichen Schreibtisch zu sitzen, von dem aus er zuvor auch eine Videobotschaft veröffentlicht hatte. Darin hatte Trump gesagt: "Als ich hierher kam, fühlte ich mich nicht so gut. Jetzt fühle ich mich viel besser." Seine Stimme klang etwas belegt und er wirkte leicht kurzatmig. In den nächsten Tagen komme "die wahre Prüfung", sagte Trump weiter, fügte aber hinzu: "Ich denke, ich werde bald zurück sein." (red, APA, 4.10.2020)