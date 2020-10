Wird von einem liebeskranken Adelsspross ebenso verfolgt wie von Kopfgeldjägern: Caren Pistorius als Rose Ross in "Slow West", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Foto: Prokino / Eva Vermandel

19.40 REPORTAGE

Re: Drogen, Mafia und Bausünden Neapels Stadtteil Scampia gelangte durch den

Roman und die TV-Serie Gomorrha zu

trau riger Berühmtheit. Das Viertel gilt als Mafiahochburg und Zentrum des Drogenhandels. Seit Jahrzehnten kämpfen die Bewohner für den Abriss der maroden Sozialbauten und hoffen auf ein besseres Leben. Bis 20.10, Arte

20.15 WESTERN

Slow West (GB/NZ 2015, John Maclean) Adelsspross Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee) stolpert auf der Suche nach seiner verschollenen Liebe Rose (Caren Pistorius) durch das Colorado der 1870er-Jahre und bekommt dabei nicht ganz uneigennützige Unterstützung von einem Kopfgeldjäger (Michael Fassbender). Der satirisch-melancholische Western ist das Regiedebüt des schottischen Musikers John Maclean (The Beta Band).

Bis 21.35, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag:_Sexualität Der Vulva und ihrer unterschiedlichen Mythenbildung

und Normierung durch die Jahrhunderte widmet sich ORF_3 zum Auftakt des Themenmontags unter dem Titel Der Sex der Frauen. Anschließend geht es

um 21.05 um Die weibliche Sexualität, danach wird um 21.55 Der Sex der Männer untersucht. Um 22.45 geht es dann ab schließend um Die Sexualität im Kopf.

Bis 23.20, ORF 3

21.35 THRILLER

Blue Steel (USA_1990, Kathryn Bigelow) Die New Yorker Polizistin Megan Turner (Jamie Lee Curtis) erschießt an ihrem ersten Arbeitstag aus Notwehr einen Ladendieb und gerät in die Fänge eines psychopathischen Mörders. Visuell bestechender Thriller, mit dem sich Regisseurin Kathryn Bigelow zusammen mit ihrer Hauptdarstellerin souverän ein Männergenre anverwandelte. Bis 23.15, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema bei Christoph Feurstein ist: Arbeits lose in der Krise – positiver Trend oder Ruhe vor dem Sturm? / Digitaler Schnuller: Wenn das Smartphone zum Babysitter wird / Dorfhelferinnen – der Bauernhof macht keine Pause. Bis 22.00, ORF 2

22.25 DOKUMENTATION

Pre-Crime (D 2017, Monika Hielscher, Matthias Heeder) Eine Software sagt voraus, wo und wann ein Verbrecher zuschlägt:_Die Methoden des "Predictive Policing". Bis 23.50, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag:_Zwischen Poesie & Politik John Lennon wäre am 9. Oktober 80 Jahre alt geworden. Die Politologinnen Petra Bernhart und Karin Liebhart und die Sprachwissenschafterin Ruth Wodak über die Sprüche und Bilder im Wahlkampf. Bis 23.40, ORF 2

23.40 DOKUMENTATION

Alfred Komarek – Der Geschichtensammler Porträt des Schöpfers des Kommissar Simon Polt. Die Verfilmung seines Romans Polt muss weinen mit Erwin Steinhauer in der Titelrolle gibt es im Anschluss um 0.00 zu sehen. Bis 0.00, ORF 2