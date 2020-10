"Wer vorab die Zusammenfassung dessen hört, was im Film abgehandelt werden soll, darf misstrauisch werden: Aufarbeitung von NS-Verbrechen, Antisemitismus, Neue Rechte, Schoah-Gedenkbemühungen, Ressentiments zwischen Ost und West, Wiedervereinigung. Hui. Aber, Überraschung, Drehbuchautor Christoph Darnstädt schafft das alles. Was daran liegen könnte, dass alle Aspekte, die dieser Film beackert, längst alltäglich geworden sind.", so Theresa Hein in der "Süddeutschen Zeitung".

Jetzt sind Sie an der Reihe, wie hat Ihnen dieser "Tatort" gefallen? Hier darunter ist Platz für Ihr Urteil. (red, 4.10..2020)