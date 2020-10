Das Kandidatenfeld ist groß – doch es kann nur einen geben. Oder zwei oder drei, aber definitiv nicht mehr. Foto: APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

"Årets nobelpris i medicin går till ...": Heute Mittag bekommen wir wieder Gelegenheit, unser Schwedisch ein bisschen aufzupolieren. Um 11.30 Uhr wird das Stockholmer Karolinska-Institut bekanntgeben, wer den heurigen Nobelpreis für Medizin oder Physiologie erhält. Frühestens dann, wie es dazu stets heißt. Kleine Verzögerungen kann es immer geben – in der Regel kommen sie dann zustande, wenn es nicht gelungen ist, einen der Preisträger vorab telefonisch zu erreichen. Vergaben an Einzelpersonen gibt es in den wissenschaftlichen Kategorien der Nobelpreise kaum noch, zumeist wird die maximale Zahl von drei Preisträgern ausgeschöpft.

Wegen der Coronavirus-Pandemie werden diesmal deutlich weniger Journalisten vor Ort dabei sein, und auch die Preisübergabe-Zeremonien im Dezember werden deutlich abgeschlankt werden. Die Nobelstiftung ist dennoch glücklich, dass man überhaupt Preise vergeben kann. Im Frühjahr seien die Sorgen groß gewesen, ob in diesem Jahr Preisträger ausgewählt werden könnten.

Nobel Prize

Vorab hat das Institute for Scientific Information (ISI) wieder einige mögliche Favoriten für den Medizinnobelpreis aufgrund von deren Zitations- und Publikationsquoten ausgemacht. Dazu zählen heuer etwa Pamela Bjorkman vom California Institute of Technology und Jack Strominger von der Harvard University für die Aufklärung von Struktur und Funktion der Proteine des Haupthistokompatibilitätskomplexes oder Yusuke Nakamura von der Universität Tokio für die Entwicklung genetischer Marker und genomweiter Assoziationsstudien, die personalisierte Ansätze zur Krebsbehandlung ermöglicht haben. Die Nobelversammlung ist bei ihrer Wahl aber stets für eine Überraschung gut.

Im vergangenen Jahr wurden die drei Zellforscher William G. Kaelin Jr., Peter J. Ratcliffe und Gregg L. Semenza mit dem Medizinnobelpreis ausgezeichnet. Die beiden US-Amerikaner und der Brite Ratcliffe hatten untersucht, wie Zellen die Verfügbarkeit von Sauerstoff wahrnehmen und darauf reagieren. Ihre Erkenntnisse öffneten den Weg zu vielversprechenden neuen Strategien, um Anämie, Krebs und andere Krankheiten zu therapieren.

Der weitere Fahrplan

Am Dienstag werden die Preisträger für Physik und am Mittwoch die für Chemie bekanntgegeben, jeweils um 11.45 Uhr. Danach macht die Wissenschaft Pause, am Donnerstag steht der Literaturnobelpreis und am Freitag der Friedensnobelpreis an. Das Ende kommt traditionell Montag in einer Woche mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften der Schwedischen Reichsbank, der zwar kein eigentlicher Nobelpreis, aber gleich dotiert ist. Das Preisgeld pro Kategorie beträgt zehn Millionen schwedische Kronen (rund 950.000 Euro), das ist eine Million mehr als im Vorjahr. Und das damit verbundene Prestige ist ohnehin ungleich höher. (red, 5.10.2020)