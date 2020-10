In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Die Laureaten (von links): Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice. Illustration: Niklas Elmehed

Die erste Entscheidung ist gefallen: Der diesjährige Nobelpreis in der Kategorie Physiologie oder Medizin geht an die Entdecker des Hepatitis-C-Virus. Die US-Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie der Brite Michael Houghton teilen sich die Auszeichnung. Das hat das Nobelkomitee des Karolinska-Instituts in Stockholm am Montag bekanntgegeben.

Die drei Wissenschafter hätten "einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung der durch Blut übertragenen Hepatitis geleistet", einem globalen Gesundheitsproblem, das bei Menschen auf der ganzen Welt Leberzirrhose und Leberkrebs verursache, heißt es in der Begründung des Nobelkomitees.

Livestream der Pressekonferenz in Stockholm. Nobel Prize

Alter, Houghton und Rice machten wegweisende Entdeckungen, die zur Identifizierung eines zuvor unbekannten Virus führten. Vor der Arbeit der drei Forscher war die Entdeckung der Hepatitis A- und B-Viren ein entscheidender Fortschritt gewesen, aber die Mehrzahl der durch Blut übertragenen Hepatitis-Fälle blieb ungeklärt. Die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus enthüllte die Ursache für die verbleibenden Fälle chronischer Hepatitis und ermöglichte Blutuntersuchungen und neue Medikamente, die seitdem Millionen von Menschenleben gerettet haben.

Weckruf aus Stockholm

Der Vorsitzende des Nobelkomitees Thomas Perlmann berichtete, dass er zwei der Laureaten vor der Bekanntgabe nach mehreren Versuchen telefonisch erreichen könnte: "Ich habe sie beide aufgeweckt. Sie waren sehr überrascht. Sie sind jedenfalls nicht beim Telefon gesessen, denn ich musste mehrmals anrufen. Aber sie freuen sich sehr."

Im vergangenen Jahr wurden die drei Zellforscher William G. Kaelin Jr., Peter J. Ratcliffe und Gregg L. Semenza mit dem Medizinnobelpreis ausgezeichnet. Die beiden US-Amerikaner und der Brite Ratcliffe hatten untersucht, wie Zellen die Verfügbarkeit von Sauerstoff wahrnehmen und darauf reagieren. Ihre Erkenntnisse öffneten den Weg zu vielversprechenden neuen Strategien, um Anämie, Krebs und andere Krankheiten zu therapieren.

Die weitere Nobelpreiswoche

Am Dienstag werden die Preisträger für Physik und am Mittwoch die für Chemie bekanntgegeben, jeweils um 11.45 Uhr. Danach macht die Wissenschaft Pause, am Donnerstag steht der Literaturnobelpreis und am Freitag der Friedensnobelpreis an. Das Ende kommt traditionell Montag in einer Woche mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften der Schwedischen Reichsbank, der zwar kein eigentlicher Nobelpreis, aber gleich dotiert ist. Das Preisgeld pro Kategorie beträgt zehn Millionen schwedische Kronen (rund 950.000 Euro), das ist eine Million mehr als im Vorjahr. Und das damit verbundene Prestige ist ohnehin ungleich höher. (red, 5.10.2020)