Akteure ohne Symptome in Quarantäne – Rest des Teams in Mannschaftsquarantäne – Keine Entsendung zu Nationalteams

Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Salzburg/Wien -Nun hat Corona auch bei Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg zugeschlagen. Nach einem vom Fußballbundesligisten via Twitter verbreiteten Statement am Sonntagfrüh sind beim ersten Test nach dem Play-off-Spiel zur Champions League gegen Maccabi Tel-Aviv drei Spieler positiv getestet worden. Die Akteure – allesamt ohne Symptome – mussten sich umgehend in Quarantäne begeben, sie fallen für das Bundesliga-Match am Nachmittag gegen TSV Hartberg aus.

Der Rest der Mannschaft begibt sich entsprechend dem Präventionskonzept in Mannschaftsquarantäne. Diese Spieler dürfen sich nur zwischen ihrer Wohnung, dem Trainingsplatz und dem Spielort bewegen.

Zudem dürfen Team-Spieler in den kommenden zwei Wochen nicht zu ihren Nationalteams stoßen. Im ÖFB-Team sind davon Keeper Cican Stankovic und Andreas Ulmer betroffen. (honz, 4.10.2020)