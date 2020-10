Christian Dolezal und Roswitha Wieland schieden am Freitag bei "Dancing Stars" aus. Foto: ORF/Hans Leitner

Wien – Durchschnittlich 746.000 Seher bei der Präsentation der Tänze und 750.000 Zuschauer bei der Entscheidung der zweiten "Dancing Stars"-Ausgabe waren am Freitagabend in ORF 1 dabei. Sie sahen das Aus für den Schauspieler Christian Dolezal und seine Tanzpartnerin Roswitha Wieland. Der Marktanteil für den ORF lag bei der Abwahl bei 33 Prozent, wie es am Samstag in einer Aussendung hieß.

Auch wenn er noch gerne "ein paar Tänze hergezeigt" hätte: "Das Votum ist ein gerechtes", wird Dolezal zitiert. Für die verbliebenen Paare geht es am Kommenden Freitag (20.15 Uhr, ORF 1) weiter. (APA, 4.10.2020)