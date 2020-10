Pro: Lasst sie sprießen!

von Gerald John

Sie schießen wahrlich wie die Schwammerln nach einem warmen Regenguss aus dem Boden: Obwohl der Spätsommer noch laue Abende bescherte, wurde im September in so manchem Schanigarten der Wiener Innenstadt bereits um die Wette geglüht. Dabei sind die Heizgeräte, die da Gästen ins G’nack strahlen, aus ökologischer Sicht ungefähr so sympathisch wie Fliegen- und Fußpilz. Es handelt sich um kolossale Energieverschwendung für den Luxus, bei unpassenden Temperaturen im Freien zu sitzen.

Dennoch: Die Stromfresser sollen noch einen Winter Luft anwärmen dürfen. Zu groß ist die Not der Wirte in der Pandemie, um ihnen diesen Gästemagnet zu rauben. Und was, wenn sich die Vertriebenen stattdessen indoor zusammenkuscheln? Dann werden Corona-Cluster wie die Pilze sprießen.

Sicher, mit dem Hinweis auf ökonomische und andere Zwänge lässt sich jede umweltpolitisch ambitionierte Maßnahme vom Tisch wischen – Politiker haben diesen Schmäh massenhaft angewandt. Doch das Land steckt nun einmal nicht in einer gewöhnlichen Situation, sondern in einer beispiellosen Krise, für die besondere Maßstäbe gelten.

Allerdings sollte es keine Lizenz auf ewig geben. Der Kompromiss: Während der Krise darf hemmungslos weitergestrahlt werden, doch danach soll damit überall – auch in Wien – Schluss sein, wie es in manchen Städten längst der Fall ist. Für Heizschwammerln muss es verbindlich heißen: Hut ab! (Gerald John, 4.10.2020)