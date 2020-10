Der Lockdown und die teils schleppenden Wirtschaftshilfen haben kleinen wie großen Betrieben in Österreich zugesetzt. Foto: Reuters/MIKE BLAKE

Eigentlich sollte der Härtefallfonds dafür sorgen, dass Unternehmer die Covid-Krise überleben. Die Wirtschaftshilfe dient als "Sicherheitsnetz für Unternehmer" und als "Unterstützung für persönliche Lebenshaltungskosten", wie auf der Homepage der Wirtschaftskammer (WKO) zu lesen ist. Das änderte nichts daran, dass die Erste Bank eine Zahlung aus dem Härtefallfonds eines heimischen Produktdesigners pfänden wollte. Verhindert wurde das nun allerdings durch ein Urteil des Obersten Gerichtshof (OGH).

Wie viele andere heimische Unternehmer hat auch besagter Mann Mittel aus dem Härtefallfonds erhalten. Einmal bekam er 500 Euro, ein anderes Mal knapp 950 Euro aus dem Corona-Hilfstopf überwiesen. Das Geschäft lief offenbar Corona-bedingt schlecht, wie in dem OGH-Urteil zu lesen ist: Projekte wurden verschoben, und ein Transport von Produkten, die der Unternehmer in Indien herstellen lässt, war nicht möglich.

Existenz gefährdet

Schließlich kam es zur Pfändung, dabei wollte sich die Erste Bank auch aus jenen Mitteln bedienen, die aus dem Härtefallfonds stammen. Das sei nicht zulässig, urteilte der Gerichtshof, denn die Existenz des Unternehmers sei gefährdet. Dem Mann sei "so viel zu belassen, wie er während eines angemessenen Zeitraums für seinen notwendigen Unterhalt sowie den Unterhalt der Personen, denen er gesetzlichen Unterhalt gewährt, bedarf", heißt es in der Entscheidung.

Tatsächlich ist im Corona-Härtefallfondsgesetz nichts über Pfändungen zu finden. Der Gerichtshof bezog sich in seinem Urteil daher auf die Exekutionsordnung. Demnach sind diverse Beihilfen der öffentlichen Hand nicht pfändbar.

Es ist nicht das erste Mal, dass Banken versuchen, sich an staatlichen Corona-Hilfen zu bedienen. Wie berichtet, griffen zuletzt manche Banken auf Förderungen im Rahmen des Fixkostenzuschusses zu, um die Rückzahlung vergebener Kredite abzusichern.

Verlängerung noch offen

Unklar ist nach wie vor, ob und für wie lange der Härtefallfonds verlängert wird. Die derzeitige Förderphase läuft mit Mitte Dezember aus, wie es dann weitergeht, ist offen. Die Lage werde laufend evaluiert, hieß es am Sonntag aus dem Bundeskanzleramt.

Einige der Hilfsprogramme sollen jedenfalls verlängert und "laufend angepasst" werden. Als Beispiel nannte ein Sprecher den Unterstützungsfonds für Non-Profit-Organisationen.

Auf jeden Fall verlängert werden soll der Fixkostenzuschuss. Doch dessen Fortbestand ist nach wie vor Inhalt eines Streits zwischen der EU-Kommission und dem Finanzministerium.

Für einige Betriebe kommt das Geld jedenfalls zu spät. In Steyr etwa droht im MAN-Konzern der Jobverlust von rund 2300 Mitarbeitern. Heimische Investoren sollen nun einspringen, um den Standort abzusichern. Der dortige Betriebsrat prangerte den fehlenden Rückhalt aus der Regierung an.

Kanzler Kurz will nach eigenen Angaben "persönlich alles dafür tun", um die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise abzuwehren. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Diese will das offenbar nicht auf sich sitzen lassen. So ließ Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag via Aussendung ausrichten, er werde "um jeden Arbeitsplatz vor Ort kämpfen". In den kommenden Tagen und Wochen sei eine Reihe von Gesprächen mit Landeshauptleuten, Wirtschaftsexperten und Sozialpartnern geplant, um für die Arbeitsplätze zu kämpfen.

Dabei griff der ÖVP-Mann auf eine Rhetorik zurück, die er bereits zu Beginn der Krise bemüht hatte: Er werde "persönlich alles dafür tun", um die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise bestmöglich abzuwehren und den Menschen im Land wieder zu Arbeit zu verhelfen. (Nora Laufer, 5.10.2020)