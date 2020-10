Der 81-Jährige ist am Sonntag in einem Krankenhaus in Neuilly-sur-Seine bei Paris gestorben

Kenzo Takada hatte von Paris aus unter seinem Vornamen Kenzo weltweit Karriere gemacht. Foto: AFP / JOEL SAGET

Paris/Tokio – Der international erfolgreiche Modedesigner Kenzo Takada an Covid-19 gestorben. Der 81-jährige Gründer des Unternehmens Kenzo sei am Sonntag in einem Krankenhaus in Neuilly-sur-Seine bei Paris gestorben, teilte ein Sprecher mit. Der japanische Designer hatte von Paris aus unter seinem Vornamen Kenzo weltweit Karriere gemacht. (APA, 4.10.2020)